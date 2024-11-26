Emeklilere pazar desteği ödemelerinde tarih belli oldu: 10 bin TL pazar desteği ne zaman yatacak?
Emeklilere pazar desteği ödemelerinde tarih belli oldu. İBB (İstanbul Büyükşehir Belediyesi) Başkanı Ekrem İmamoğlu, emeklilere yönelik pazar desteği ödemelerinin başlayacağını duyurdu. Peki, 10 bin TL pazar desteği ne zaman yatacak?
İhtiyaç sahibi olduğu tespit edilen toplam 10 bin 76 emekliye, yıllık 10 bin TL pazar desteği sağlanacak. İBB Emeklilere Pazar Desteği başvuruları 30 Ekim – 8 Kasım 2024 tarihleri arasında alınmıştı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 2024 seçim vaatlerinden olan emeklilere pazar desteği ödemeleri başlıyor.
İBB PAZAR DESTEĞİ ÖDEMELERİ NE ZAMAN?
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, X platformundan emekli pazar desteği ödemesinin tarihini açıkladı.
İmamoğlu; "Çarşıda pazarda olmayanlar ekonomik krizin can yakıcılığını bilemezler. Emekliler darda, geçinemiyorlar. İBB olarak emeklilerimizin de yanlarında oluyoruz. 10.076 emeklimize pazar desteği ödemesi cuma günü yapılacak, 100.760.000 TL'lik bütçemiz emekli desteğine aktarılacak." ifadelerini kullandı.
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