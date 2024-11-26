Emeklilere pazar desteği ödemelerinde tarih belli oldu: 10 bin TL pazar desteği ne zaman yatacak?

İhtiyaç sahibi olduğu tespit edilen toplam 10 bin 76 emekliye, yıllık 10 bin TL pazar desteği sağlanacak. İBB Emeklilere Pazar Desteği başvuruları 30 Ekim – 8 Kasım 2024 tarihleri arasında alınmıştı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 2024 seçim vaatlerinden olan emeklilere pazar desteği ödemeleri başlıyor.