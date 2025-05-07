Emeklilere yeni promosyon kampanyası

Türkiye İş Bankası, SGK emekli maaşını İş Bankası’na taşıyanlara 15 bin TL’ye varan nakit promosyona ek 6 bin TL MaxiPuan ile toplamda 21 bin TL’ye ulaşan promosyon alma imkânı sunuyor.



İlk emekli maaş ödemesi için İş Bankası'nı tercih eden veya mevcut emekli maaşını İş Bankası'na taşıyarak 3 yıllık taahhüt veren SGK emeklileri (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur), 10.000 TL’ye kadar maaşlar için 6.250 TL, 10.000 - 15.000 TL arası maaşlar için 10.000 TL, 15.000 - 20.000 TL arası maaşlar için 12.500 TL, 20.000 TL ve üzeri maaşlar için 15.000 TL nakit promosyon ödemesi alıyor.

5-31 Mayıs 2025 tarihleri arasında emekli maaşını İş Bankası'na taşıyanlar, nakit promosyon ödemesinin yanı sıra ilk 3 fatura talimatında 1.000 TL’ye varan MaxiPuan, kampanya döneminde yeni kredi kartlarıyla tek seferde 2.500 TL ve üzeri alışveriş işlemlerinde ise 5.000 TL’ye varan MaxiPuan kazanacak.