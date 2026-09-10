Emeklilere yüzde 30 indirim. Sigortacılıkta yapay zeka devrimi

Türkiye Sigorta , uluslararası arenada Türkiye ’yi temsil eden millî sporcuların yanında olmaya devam ediyor. A Kadın Millî Basketbol Takımı ’nın Avustralya ve Porto Riko ile oynadığı karşılaşmalar kapsamında düzenlenen organizasyona Türkiye Sigorta yöneticileri katıldı.

"ÜLKEMİZ SPORTUNA DESTEĞİMİZİ HER GEÇEN YIL DAHA DA GENİŞLETİYORUZ"

Türkiye Sigorta’nın yalnızca sigorta sektöründeki faaliyetleriyle değil, ekonomik ve toplumsal değer üretme hedefiyle de hareket ettiğini belirten Türkiye Sigorta Kurumsal İletişim ve Marka Yönetimi Direktörü Selda Çamlıbel Özkoyuncu, şirketin spora verdiği desteğin uzun soluklu bir yaklaşımın parçası olduğuna dikkat çekti.

Çamlıbel şöyle konuştu: "Uluslararası arenada Türkiye’yi başarıyla temsil eden millî takımların yanında olmaya devam ediyoruz. Berlin’de ay yıldızlı sporcularımızın yaşattığı heyecanı paylaşmaktan da büyük mutluluk duyuyoruz. Türkiye Sigorta olarak adımızdan aldığımız güçle ülkemiz için ekonomik ve toplumsal değer üreten bir kurumuz. Bu güçlü vaadin sorumluluğunu hakkıyla taşıyabilmek adına üstlendiğimiz önemli misyonlardan biri de ülkemiz sporuna destek olmak ve bu alanda öncü rol üstlenmek. Bu kapsamda hâlihazırda Millî Basketbol Takımları ana sponsoru, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ve Türkiye Sigorta Basketbol Ligi isim sponsoruyuz. Bunun yanı sıra Ampute Millî Futbol Takımı, Tekerlekli Sandalye Basketbol Millî Takımı ve bireysel para millî sporcularımızın da destekçisiyiz." dedi.

EMEKLİLERE YÜZDE 30'A VARAN İNDİRİM

Sporun sağlıklı yaşamın ayrılmaz bir parçası olduğuna dikkat çeken Türkiye Sigorta Sağlık Sigortaları Genel Müdür Yardımcısı Tuba Buldu, Türkiye Sigorta’nın sağlık sigortacılığı yaklaşımının yalnızca hastalık sonrasındaki süreçlerle sınırlı olmadığını vurguladı.

Buldu, "Türkiye Sigorta olarak sağlık sigortacılığında odağımıza; yalnızca hastalık sonrasını değil, insanların daha uzun ve sağlıklı yaşamasını destekleyen koruyucu ve önleyici bir yaklaşımı alıyoruz. Esnek ürünlerimiz, dijital sağlık çözümlerimiz ve yapay zekâ destekli uygulamalarımızla bireyin yaşam döngüsünün her aşamasında yanında olmayı hedefliyoruz. 2025 yıl sonunda sağlık branşında 7'ncilikten 3'üncülüğe yükseldik. 2026 Temmuz itibarıyla sigortalı sayımızı yaklaşık 4 katına çıkararak 1,2 milyon sigortalıya ulaştık; Türkiye’de sağlık sigortası bulunan her 7 kişiden birine hizmet sunuyoruz. 81 ilde, 6 bini aşkın sağlık kuruluşuyla güçlü bir ekosistem oluşturuyoruz. Şirketimizin ana odağında olan Tamamlayıcı Sağlık Sigortası’nda sağlık güvencesini daha geniş kitleler için erişilebilir hale getirmeyi önemsiyoruz. Bu doğrultuda, SGK emeklilerine yönelik 31 Aralık 2026’ya kadar devam eden kampanyamız ile sigortaya daha geniş bir yaş grubuna ulaştırmayı hedefliyoruz. Bu kampanyamız ile dijital emekli kartı olan SGK emeklilerine 70 yaşa kadar sigortalanma imkânı, yüzde 15 SGK emekli ve yüzde 15 hoş geldin indirimi, birinci derece yakınları için yüzde 10 aile indirimi, peşin ödenmesi durumunda ek yüzde 10 peşin indirimi ve 12 aya kadar vade farksız taksit avantajı ile tüm ihtiyaçlara yönelik ürünümüzü sunmaktayız." ifadesini kullandı.

"BAŞARININ TEMELİNDE DOĞRU STRATEJİ, DİSİPLİN VE GÜÇLÜ TAKIM RUHU VAR"

Türkiye Sigorta’nın teknik performansına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Türkiye Sigorta Oto, Tarım Sigortaları ve Aktüerya Genel Müdür Yardımcısı Melike Nur Çınar ise şirketin büyüme performansı ile sporun temel değerleri arasındaki ortak noktalara dikkat çekti.

Çınar, "Türkiye Sigorta olarak 2026’nın ikinci çeyreğinde 94,2 milyar TL prim üretimi ve yüzde 15,1 pazar payıyla güçlü büyümemizi sürdürürken, 13,5 milyar TL seviyesindeki kârımızla da sektörden pozitif ayrıştık. Kasko branşında ise yüzde 12,1 pazar payı ve yüzde 65,8 hasar prim oranıyla güçlü performansımızı devam ettiriyoruz. Bu kapsamda kasko ve sağlık ürün gruplarımızda fiyat artışına gitmezken, SGK emeklilerine yönelik kampanyamız ve peşin fiyatına 12 taksit imkânımız gibi uygulamalarla müşterilerimizin farklı ihtiyaç ve beklentilerine yönelik avantajlar sunuyoruz. Elde ettiğimiz başarıyı; doğru stratejinin, disiplinli çalışmanın, dayanıklılığın ve güçlü takım ruhunun bir sonucu olarak görüyoruz." diye konuştu.

"GÜÇ TEKNOLOJİDE, AKIL VERİDE, FARK TAKIMDA"

Türkiye Sigorta’nın ajandasına ve vizyonuna değinen Türkiye Sigorta Bilgi Teknolojileri Genel Müdür Yardımcısı Çiğdem Kılıç da güçlü teknolojinin artık rekabette belirleyici bir güç olduğunu; bu gücü veriye dayalı karar alma, güçlü yönetişim ve takım disipliniyle birleştirmenin ise hem sporda hem iş dünyasında fark yarattığını vurguladı. Türkiye Sigorta’nın teknoloji yaklaşımının da bu anlayış üzerine kurulduğunu belirten Kılıç, teknolojiyi yalnızca dönüşümün bir aracı değil, geleceğin sigortacılığını şekillendiren stratejik bir güç olarak konumlandırdıklarını söyledi.