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Emeklilerin banka hesaplarına inceleme mi başlatıldı? DMM'den açıklama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı basın yayın organlarında yer alan, "Emeklilerin banka hesaplarına inceleme başlatıldı. Son 5 yıl geriye dönük kontrol ediliyor" iddiasının doğru olmadığını bildirdi.

Emeklilerin banka hesaplarına inceleme mi başlatıldı? DMM'den açıklama

"Emeklilerin banka hesaplarına inceleme başlatıldı. Son 5 yıl geriye dönük kontrol ediliyor" iddiasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi açıklama yaptı.

Açıklamada, "Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın bazı emeklilerin hesaplarının üçüncü şahıslar veya şirketler tarafından kullanıldığına dair bulgulara ulaştığı" bilgisinin asılsız olduğu belirtildi.

Bakanlıkça, emeklilerin banka hesaplarına yönelik herhangi bir inceleme başlatılmadığının altı çizilen açıklamada, "Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz." ifadelerine yer verildi.

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