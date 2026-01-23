Emeklilerin hesaplarına farklar yattı
23.01.2026 11:34
Anadolu Ajansı
Emekli Sandığı emeklilerinin 14 günlük zam farkları bugün hesaplara yatırıldı.
NTV - Haber Merkezi
Milyonlarca Emekli Sandığı emeklisini ilgilendiren maaş farkları hesaplara yansıdı.
Emekli Sandığı bünyesinde maaş alanların maaş zam farkları bugün hesaplarına geçti.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, dün yaptığı açıklamada Emekli Sandığı kapsamında bulunan emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alan vatandaşların 2026 yılı zam farkları ile harp ve vazife malullüğü aylığı alan vatandaşların 2025 yılı ek ödemelerinin bugün yapılacağını açıklamıştı.