Emeklilerin maaş tarihleri değişti mi? Bakanlıktan açıklama

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, emeklilerin aylık ödeme tarihlerinin değiştiğine yönelik haberlerle ilgili açıklama yaptı.



Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organlarında "emeklilerin maaş tarihlerinin değiştiği" yönünde haberlerin yer aldığı belirtildi.



Söz konusu haberlerin gerçeği yansıtmadığı vurgulanan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:



"Sosyal Güvenlik Kurumumuzdan emekli aylığı almakta olan vatandaşlarımız daha önceki aylarda olduğu gibi yine aynı günlerde aylıklarını almaya devam edecektir. Bu itibarla haber başlığında yer alan maaş günlerinin değiştiği ifadesi gerçeği yansıtmamaktadır."



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Bakanlık "maden işçileri, öğretmen, havacılık sektörü ile kamu ve sağlık çalışanlarına erken emeklilik hakkının verildiği" haberinin de gerçeği yansıtmadığını duyurdu.



Açıklamada, fiili hizmet süresi zammı kapsamının belirlendiği kanunun 40'ıncı maddesinde herhangi bir yeni kanuni düzenleme veya değişiklik yapılmadığı belirtildi. Emekli olan EYT'lilerin yüzde 51'i çalışıyor Haberi Görüntüle