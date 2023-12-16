Emeklilerin zam oranı ne olacak?

Emeklilere yapılacak zam oranının ne olacağı merak ediliyor. Milyonlarca SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisinin zammı yeni yılda belli olacak.



Memur emeklilerinnin zammmının ne olacağına ilişkin önemli açıklama Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan geldi.



MEMUR EMEKLİSİNE YÜZDE 50 ZAM



Yılmaz konuyla ilgili son açıklamasında "Yılmaz, "Memur ve emeklisine yüzde 50 civarında bir artış öngörüyoruz. Elimizden gelen tüm imkanlarla emeklilerimizin yanında olacağız." diye konuştu.



Memur emeklileri toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı kadar zamma hak kazanıyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise son 6 aydaki enflasyon kadar yılda iki kez zam alıyor.



İŞÇİ EMEKLİLERİ İÇİN DURUM NE?



SSK ve Bağ-Kur emeklileri için kritik veri enflasyon. Yılın ikinci yarısını kapsayan 5 aylık dönemdeki enflasyon yüzde 33,65 oldu. Böylece emekliler şimdiden yüzde 33,65 oranında zamma hak kazandı.



Aralık ayı enflasyonu 3 Ocak'a açıklanacak. Bu verinin açıklanmasıyla enflasyondan kaynaklı zam oranı belli olacak.



REFAH PAYI EKLENEBİLİR



Hükümet önceki dönemlerde enflasyon oranının üzerine refah payı da ekleyerek nihai zam oranını belirliyor. Temmuz ayında yüzde 19,77'lik enflasyon farkına eklenen refah payıyla zam oranı yüzde 25'e çıkarılmıştı. Ocak ayında da emekli maaşlarına refah payı eklenmesi bekleniyor.



EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR?



En düşük emekli maaşı nisan ayında 5 bin 500 liradan 7 bin 500 liraya çıkarılmıştı. Yeni yılla birlikte en düşük emekli maaşının da değişmesi bekleniyor. En düşük emekli maaşına memur emeklileri kadar zam yapılması durumunda rakam 11 bin 250 liraya yükselecek.

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