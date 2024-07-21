Emeklilik sistemi değişecek mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni yasama döneminde bu konuyu gündeme alacağız

Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"EN İYİSİNİ YAPMAYA ÇALIŞIYORUZ"



En düşük emekli maaşının 12 bin 500 liraya yükseltileceğini hatırlatan Erdoğan, bir kez daha emeklileri enflasyona ezdirmeyeceklerini söyledi.



"Bizler toplumumuzun her kesimi gibi emeklilerimizin de daima yanındayız. Emeklilerimizi enflasyona ezdirmemek için azami gayret gösteriyor, elimizden gelenin daha fazlasını imkanlar nispetinde yapıyoruz." diye konuşan Erdoğan, "Eldeki imkanlar dahilinde en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Engelleri aşmayı kendimize şiar edinmiş bir iktidar olarak sürekli tüm vatandaşlarımızın refahını artırmak için sürekli yeni yol haritaları oluşturuyoruz. Ekonomik istikrardan taviz vermeden, popülizm tuzaklarına düşmeden en rasyonel adımı nasıl atarız anlayışı içinde hareket ediyoruz." dedi.



MUHALEFETE TEPKİ



Cumhurbaşkanı Erdoğan, en düşük emekli maaşına yapılacak zammı yetersiz bulan muhalefet partilerine tepki göstererek şöyle devam etti:



"Muhalefet bakıyorsunuz, düşünmeden, görüşmeden, konuşmadan “asgari ücret 17 bin” diyor. Bunların sırtında maalesef küfe yok. Biz ölçüyoruz, biçiyoruz. Nasıl bu işi ekonomik dengeleri bozmayacak biçimde götürürüz? Buna bakıyoruz, adımlarımızı da buna göre atıyoruz."



EMEKLİLİK SİSTEMİ DEĞİŞECEK Mİ?

Erdoğan, emeklilik sisteminde değişiklik yapılacak mı sorusuna ise "Yeni yaasama döneminde bu konuyu gündeme alacağız." yanıtını verdi.