Emeklilik sistemi değişiyor mu? | Yılmaz: Sosyal güvenlik sistemimiz değişmeyecek

Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk oldu.

Yılmaz, Orta Vadeli Program'da (OVP) temel amacın enflasyonu yeniden tek haneye düşürmek olduğunu dile getirip KKM, enflasyon, emeklilik istemine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.



Yılmaz'ın açıklamaları şöyle:



NARİN SORUŞTURMASI



Böyle hadiselerin bir daha yaşanmaması adına bu adli süreçte sorgulamalar sonucunda adaletin tecelli etmesi bu noktada hepimizin dikkatle takip etmesi gereken süreç. Milletimizin başı sağolsun. Fedakarca çalışan herkese de teşekkür ediyorum. Çok yönlü olarak bakılması gerekiyor bu hadiselerde. Siyasete düşen çok şey var. Faillerin hak ettikleri en ağır cezayı görmeleri için ne gerekiyorsa yapacağız. Cumhurbaşkanı'mız konunun bizzat takipçisi.

OVP

Biz yaptığımız bütün politikalarda anlık karala hareket etmiyoruz. Ekonominin düşmanı belirsizliktir. Siyasi belirsizlikleri ortadan kaldırdığımız gibi politika belirsizlikleri de ortadan kaldırmamız çok önemli.



4 amaç var. Birincisi enflasyonu düşürmek, ikincisi büyüme, üçüncüsü depremin yaralarını sarmak ve dördüncüsü ise kalıcı refahı sağlamak. OVP'de en temel amacımız enflasyonu yeniden tek haneye düşürmek, fiyat istikrarını sağlamak.



Büyümenin nimetlerini bütün kesimlere yaymak istiyoruz. Özellikle deprem yükü hafifledikçe bu önceliklerimize daha fazla yoğunlaşacağız. Geliri yüksek kesimlere prensip olarak sübvansiyon vermememiz lazım. Bunun yerine dar ve orta gelirli kesimleri hedeflememiz gerekli.



Tarımı stratejik sektör olarak değerlendiriyoruz. Planlı üretim kavramıyla hareket ediyoruz. Tarım desteklerine güçlü şekilde devam edeceğiz.

KKM



Geçen yıl ortalarında 125-126 milyar dolardı, bugün 50 milyar doların altına geldi. Türkiye düşük KKM ile karşı karşıya.



Uluslararası doğrudan yatırımlarda Türkiye'nin payını yüzde 1,5'e yükseltmek istiyoruz.



KREDİ DERECELENDİRME KURULUŞLARI



Not vermiş, vermemiş, onların bileceği şey. Biz riskleri azaltıp, bünyemizi sağlamlaştırıp yola devam edeceğiz.

EMEKLİLİK SİSTEMİ DEĞİŞİYOR MU?



Sosyal güvenlik sistemimiz değişmeyecek. Esas şemsiyemiz o. İkame edici değil, tamamlayıcı adımlar atılacak.

Emeklilerimize yüzde 41,5 enflasyon beklediğimiz bir yılda bunun 2 katı kadar artış sağladık. İmkanlar oluştukça yanlarında olmaya devam edeceğiz.

ERKEN SEÇİM TARTIŞMALARI

Seçimsiz dönemler altın kıymetinde bir dönem, fırsat penceresi. Bunu erken seçim söylemleriyle gölgelemeye çalışanlar ülkeye fayda getirmiyor.