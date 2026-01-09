2026 en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Emeklinin gözü Meclis'te

AK Parti milletvekilleri, Grup Başkanı Abdullah Güler başkanlığında en düşük emekli aylığının yükseltilmesine ilişkin düzenlemeyi de içeren yaklaşık 15 maddelik kanun teklifinin hazırlıklarını tamamladı. En düşük emekli aylığına ilişkin rakam bugün de gerçekleştirilecek değerlendirmenin ardından netleştirilecek.

Asgari ücrete yapılan yüzde 27'lik artışın ardından memur ve emeklilere yapılacak zam oranı belli oldu. Memur emeklileri yüzde 18.6 zam alırken, yaklaşık 17 milyon SGK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılacak zam oranı yüzde 12.19'da kaldı. Temmuz 2025 itibarıyla uygulanan 16.881 TL'lik en düşük emekli maaşının 18 bin 939 TL'ye çıkması beklenirken, gözler hükümetin atacağı adıma çevrildi.

En düşük emekli maaşı düzenlemesi öncesi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan dikkat çeken açıklamalarda bulunmuştu. En düşük emekli maaşı konusuna değinen Işıkhan, "Dün Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında gerçekleştirilen toplantı sonucunda ortak bir neticeye ulaştık." şeklinde konuştu.

Işıkhan, "Biz her zaman imkanlarımızın sonuna kadar kullanılmasından yana olduk, emeklilerimizin, emektarlarımızın yanında olduk, onları enflasyona ezdirmedik ve bu prensibimizi de genel anlamda devam ettiriyoruz. Yakın zamanda AK Parti Grup Başkanlığı bir toplantı gerçekleştirecek, prosedürler işleyecek ve Meclis'imizin gündemine gelerek orada yasalaşmasını bekliyoruz. Bu sürecin emeklilerimize hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullanmıştı.

Dün iki senaryo masaya yatırıldı. Birinci senaryoda yüzde 12.19 TL zam yapılması halinde en düşük emekli maaşı 18 bin 939 TL'ye yükselecekti. 4 milyon 232 bin kişinin alacağı bu maaş zammı bütçeye 60 milyara yakın bir etkisi yapacaktı. İkinci senaryoda da memur ve memur emeklilerine yapılan 18.6'lık oranda artış yapılması mercek altına alındı. Buna göre hükümet, en düşük emekli aylığına memurlara verilen zam oranı kadar yüzde 18.6 oranında zam yapacak. Bu doğrultuda 16 bin 881 TL olan en düşük emekli aylığı 20 bin 20 TL'ye çıkacak.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI ALANLARIN SAYISI ARTABİLİR

Kısmi emeklilik veya primi en düşükten ödenen kişilerin aldığı en düşük emekli maaşı, primini tam yatırmış, hizmet süresini tam doldurmuş kişileri de kapsaması muhtemel görüyor. 16 bin 881 liranın üzerinde emekli maaşı olanların maaşlarına yüzde 12,19 oranında zam yapılacak. Başka bir deyişle 18 bin lira maaşı olan bir emeklinin maaşı yüzde 12,19 oranında zamla 20 bin 194 liraya yükseliyor. Ancak en düşük emekli maaşına asgari ücrete gelen zam kadar artış yapılırsa en düşük emekli maaşı 21 bin 438 liraya ulaşacağı için 21 bin liraya kadar maaş alan kişiler en düşük emekli kategorisine alınmış olacak.