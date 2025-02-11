Emeklinin zam farkı bugün hesaplarda

En düşük emekli aylığına yapılan zam sonrası oluşan farklar, bugün hesaplara yatırılacak.

Emeklinin zam farkı bugün hesaplarda

Emeklinin zam farkı bugün ödenecek.

En düşük emekli aylığı 12 bin 500 liradan 14 bin 469 liraya yükseltilmişti.

Bu artışın ardından oluşan bin 969 liralık fark bugün hesaplara yatırılacak.

Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) yapılan açıklamada, "Ödemelerinizi gelir-aylık aldığınız banka ve PTT şubesinden çekebilirsiniz." ifadeleri yer aldı.

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