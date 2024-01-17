Emekliye ek zam bütçeyi nasıl etkileyecek?

Emekliye ek zammın bütçeye maliyeti 200 milyar lira olacak. Bu maliyet bütçede herhangi bir olumsuz etkileye yol açmayacak.



Ekonomi bürokrasisinden edinilen bilgilere göre, 2024 yılında emekli maaş ve ikramiye ödemeleri için 2,9 trilyon lira ödenek ayrıldı.



EYT düzenlemesinin bu yıla etkisi de 500 milyar lira olarak hesaplandı.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı ek zam kararının etkisi ise 200 milyar lira olarak belirlendi.



Yapılan hesaplamalara göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılan 5 puanlık ek zammın maliyeti 71 milyar lira. En düşük emekli maaşının 10 bin liraya yükseltilmesinin maliyeti ise 52 milyar lira oldu.



SSK ve Bağ-Kur emeklisine yüzde 5 ek zam: İşte yeni maaşlar Haberi Görüntüle Ekonomi yönetimi emekliye yapılan ek zammın bütçede bir olumsuzluğa yol açmayacağına dikkat çekiyor.



Ek zammın orta vadeli program ve bütçe hazırlanırken oluşturulan senaryolar arasında bulunduğu ifade ediliyor.



Programın herhangi bir aksama olmadan işlediğine vurgu yapan ekonomi bürokratları, Temmuz dönemindeki zamlarla bütün emekli arasındaki farkın giderileceğini, zam oranının eşitleneceğini vurguluyor.



Bütçe disiplini devam ederken emeklilerin de enflasyona ezdirilmediği bir zam politikasına uygulandığına işaret ediliyor.



2024 yılı enflasyon hedeflerinin gerçekleşmesi halinde yılın tamamında bütün emekli gruplarına yapılan kümülatif zam oranı yüzde 70'i bulacak.