Emekliye ek zam önergesi komisyondan geçti

Emekliye 5 puanlık ek zammın yer aldığı kanun teklifi Meclis'te görüşülmeye başlandı.

TBMM Plan Bütçe Komisyonu'nda emekli aylığına ek zam yapılmasına dair önerge kabul edildi. Teklife göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ilk 6 ay için yüzde 42,6 zam yapılacak.

Kanun teklifi en düşük emekli maaşının 10 bin TL yükseltilmesini de kapsıyor.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri son 6 aydaki enflasyon kadar yılda iki kez zam alıyor. Enflasyon geçen yılın ikinci yarısında yüzde 37,57 oldu. Ancak memur ve memur emeklilerinin zam oranı yüzde 49,25 olunca kamuoyunda işçi emeklileri için artış beklentisi oluştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, salı günü yapılan Kabine toplantısının ardından yaptığı açıklama zammın 5 puan artırıldığını açıklamıştı.

Zam oranının maaşlara yansıması için ilgili düzenlemenin Meclis'te yasalaşması gerekiyor. Düzenlemenin yasalaşması sonrasında zam farkları geriye dönük olarak maaşlara yansıtılacak.