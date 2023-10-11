Emekliye ikramiye tartışması | CHP, AYM'ye gidebilir

Çalışmayan emeklilere bir defaya mahsus verilecek 5 bin liralık ikramiyeyle ilgili tartışma sürüyor.



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan "Bütçe imkanlarına göre en iyisi yaptık." mesajı verdi.



Çalışan emeklilere de 5 bin lira verilip verilmeyeceğinin, kapsamın genişleyip genişlemeyeceğinin sorulması üzerine Işıkhan, "Düzenlemeyi tamamladık. Hayırlı olsun emeklilerimize. Bu noktada çalışan emeklileri de kapsam dışında bıraktık. Takdir edersiniz ki mücbir sebeplerden dolayı bütçemizde kısıtlamaya gitmek zorunda kaldık. Elde edebileceğimiz en maksimum sonuç buydu. Gündemimizde başka bir çalışma da söz konusu değil." diye konuştu.



Işıkhan, "Çalışanların kapsam dışı kalması anayasaya aykırı değil." vurgusu yaptı.



CHP'DEN TEPKİ



CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ise düzenlemenin mevcut hali ile çıkması durumunda Anayasa Mahkmesine gideceklerini söyledi.



Ödemenin, çalışan emeklilere yapılmayacak olmasını eleştiren Başarır, "Eğer bir emekli taksicilik, pazarcılık yapıyorsa, inşaatta çalışıyorsa aç kaldığı için bunu yapıyor. Ve bu senin ayıbın Sayın Recep Tayyip Erdoğan. Eğer Meclis'ten böyle geçerse Anayasa Mahkemesine mutlaka götüreceğiz. Çünkü eşitlik ilkesine aykırı." diye konuştu.



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