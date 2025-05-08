Emir verildi! Dev şirket BlackRock'ta 5 gün işe gidecekler

BlackRock, büyük finansal hizmet gruplarının esnek çalışma politikalarını sıkılaştırmak için üst düzey yöneticilere haftada beş gün ofise dönmelerini istedi.



Planlar hakkında bilgi sahibi iki kişiye göre, dünyanın en büyük varlık yöneticisi bugün personeline durumu tebliğ edecek. Küresel çapta yaklaşık 1000 genel müdürünün tam zamanlı olarak ofisten çalışması bekleniyor. BlackRock konuya ilişkin yorum yapmayı reddetti.



New York merkezli BlackRock, 2023 yılında ofise devamla ilgili kurallarını sıkılaştırarak personelin haftada en az dört gün ofise devam etmesini zorunlu kılmıştı.



Plan hakkında bilgi sahibi olan ikinci kişi ise kararın şirketin işbirliğini güçlendirme ve genel müdürlerin müşterilere en iyi hizmeti verebilmek için ekiplere bizzat liderlik etmelerini sağlama arzusunu yansıttığını söyledi.

CEO FINK İSTEMİŞTİ



BlackRock'ın CEO'su Larry Fink daha önce evden çalışmanın kurum kültürünü aşındırabileceğine dair endişelerini dile getirmişti.



Varlık yöneticisi, esnek çalışma politikalarını kısıtlama konusunda JPMorgan gibi diğer büyük ABD finansal hizmetler gruplarına katılıyor. JPMorgan, genel müdürlerine haftada beş gün ofise dönmelerini söylemişti. Aralarında Goldman Sachs'ın da bulunduğu bir dizi büyük banka da personeline hafta boyunca ofiste olmalarını söyledi.



Pek çok şirket pandeminin sona ermesinden bu yana bazı esnek çalışma düzenlemelerini sürdürdü ancak Amazon da dahil olmak üzere dünyanın en büyük şirketlerinden bazıları personeline haftada beş gün ofise dönmelerini emretti.