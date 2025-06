Emirates göklerin devi A380'le devam edecek

Emirates, dünyanın en büyük uluslararası havayolu şirketi olarak küresel güzergahlardaki hakimiyetinin temelini oluşturan uçağın ömrünü uzatmaya çalışırken, Airbus SE A380 çift katlı uçaklardan oluşan dev filosunu önümüzdeki on yılın sonuna kadar faaliyette tutmayı planlıyor.



Emirates Başkanı Tim Clark Pazar günü Yeni Delhi'de düzenlenen bir havacılık toplantısında gazetecilere yaptığı açıklamada, Dubai merkezli havayolu şirketinin önümüzdeki on yılın sonunda uçakları emekliye ayırmadan önce uçakların birinci sınıf kabinlerinde bir yükseltme daha yapacağını söyledi.



Emirates, jumbo jetlerin ömrünü uzatmaya çalışırken A380 filosunu yenilemek için şimdiden milyarlarca dolar harcıyor. Airbus, 2019'un başlarında siparişlerin azlığı nedeniyle uçağın üretimini durduracağını açıklamış, sadece Emirates 100'den fazla birimden oluşan filosuyla dev uçağı büyük miktarlarda satın almıştı. Diğer pek çok havayolu şirketi filolarını emekliye ayırdı ve Airbus A350-1000 veya Boeing 777 gibi daha küçük modellere geçti.



Clark uçakların ömrünü uzatıyor çünkü Emirates'in bu aşamada belirgin bir alternatifi yok. Havayolu A350-1000 siparişi vermedi çünkü Clark uçağın Rolls-Royce Holdings Plc tarafından üretilen motorlarının dayanıklılığını açıkça eleştirdi. Boeing 777X modelinin de önümüzdeki yıldan önce gelmeyeceğini söyledi.



Clark, Boeing'in popüler geniş gövdeli uçağının bir sonraki tekrarı olan 777X için teslimat programı hakkında "daha net mesajlar" verdiğini ve muhtemelen önümüzdeki yılın sonbaharına doğru küresel filolarda hizmete gireceğini söyledi.



Yenilenen A380'ler first, business, premium ekonomi ve ekonomi sınıfından oluşan dört sınıflı bir düzene sahip. Emirates, orijinal birinci sınıfını kapalı kabinler ve hatta duşlar gibi ekstralarla donatırken, business sınıfı yolcuları üst güvertedeki ortak bir barda kaynaşabiliyor.



A380, heybetli boyutu ve genellikle lüks düzeni nedeniyle uçan halkın gözdesi olsa da, havayolları yüksek yakıt maliyetleri ve birçok rotada bu boyutta bir uçağı çalıştırmanın karmaşıklığı nedeniyle onu operasyonel olarak uygulanabilir hale getirmek için mücadele etti.