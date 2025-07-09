Emirates kripto paraya geçiyor

Emirates havayolları, ödeme yöntemlerine kripto para eklemek için ön anlaşma imzaladı.

Emirates kripto paraya geçiyor

Dubai merkezli havayolu şirketi Emirates, Crypto.com ile müşterilerinin ticaret platformunun ödeme hizmetini kullanmasına olanak tanıyacak bir ön anlaşmaya imza attı.

Önümüzdeki yıl yürürlüğe girmesi beklenen bu iş birliği, "dijital para birimlerini tercih eden genç ve teknolojiye hakim müşteri kesimine" ulaşmayı hedefliyor.

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