Emirates kripto paraya geçiyor

Dubai merkezli havayolu şirketi Emirates, Crypto.com ile müşterilerinin kripto para ticaret platformunun ödeme hizmetini kullanmasına olanak tanıyacak bir ön anlaşmaya imza attı.



Önümüzdeki yıl yürürlüğe girmesi beklenen bu iş birliği, "dijital para birimlerini tercih eden genç ve teknolojiye hakim müşteri kesimine" ulaşmayı hedefliyor.

