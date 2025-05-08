Emirates'ten rekor kar... Personele para dağıtacak

Dünyanın en büyük uzun mesafeli havayolu şirketinin işletmecisi Emirates Group, üst üste üçüncü kez rekor kâr elde ettiğini bildirdi ve güçlü küresel seyahat talebinden faydalanmaya devam ettiğini söyledi.



Dubai merkezli şirket Perşembe günü yaptığı açıklamada, 2023 yılında yürürlüğe girecek olan kurumlar vergisinin muhasebeleştirilmesinin ardından 31 Mart'ta sona eren dönemde kârın 20,5 milyar dirheme (5,6 milyar dolar) yükseldiğini belirtti.



Şirket bir önceki yıl 18,7 milyar dirhem kâr açıklamıştı. Gelir ise %6 artışla 145,4 milyar dirheme ulaştı.

TARİFELER EMİRATES'İ ETKİLEMEDİ



Devlete ait havayolu şirketi, seyahat talebinin Covid-19 salgınından geri dönmesinin ardından Dubai'deki merkezi aracılığıyla büyük yolcu akışından yararlandı. Jeopolitik gerilimler ve gümrük tarifeleri operasyonları etkilemedi.



Yönetim Kurulu Başkanı ve İcra Kurulu Başkanı Şeyh Ahmed bin Saeed Al Maktoum, “Bazı piyasalar ticaret ve seyahat kısıtlamaları konusunda tedirgin olsa da, sektörümüzde dalgalanma yeni değil. Biz sadece uyum sağlıyor ve bu zorlukların üstesinden geliyoruz.” dedi.



Havayolu daha önce önümüzdeki iki yıl için olumlu rakamlar gördüğünü ve şu ana kadar ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük vergilerinden etkilenmediğini söylemişti.

PERSONELE 5.5 AYLIK İKRAMİYE ÖDENECEK



Bloomberg tarafından görülen ve havayolu tarafından teyit edilen bir iç yazışmaya göre Emirates, performansı ışığında personeline 22 haftalık ikramiye ödeyecek. Bu, geçen yıl çalışanlarına verdiği 20 haftalık paketten daha yüksek.



Havayolu şirketi ayrıca sahibi olan Dubai Yatırım Şirketi'ne 6 milyar dirhem temettü ödeyecek.



Emirates, büyüme planlarına uyum sağlamak için Airbus SE 350 ve Boeing 777X uçakları ekleyerek geniş gövdeli jet filosunu genişletmek istiyor. Her iki model de zorluklarla birlikte geliyor.



Rolls Royce Holdings Plc tarafından üretilen motorlar Airbus 350-1000 uçaklarının performansını düşürürken, Emirates'in 200'den fazla sipariş verdiği Boeing modeli ise programın yıllarca gerisinde kaldı.