Emlak ilanlarında fahiş artışa karşı yeni düzenleme

İnternet ortamındaki taşınmaz ilanları için yetki belgesi zorunluluğu getiren Ticaret Bakanlığı, fahiş ve manipülatif fiyat artışlarını engellemek için yeni bir önlem aldı.

Ticaret Bakanlığı'ndan taşınmaz ticareti hakkında yönetmelikteki değişikliğe dair yapılan açıklamada "emlak sektöründe adil, rekabetçi ve istikrarlı bir piyasa yapısının tesis edilmesi ve tüketici mağduriyetlerinin önüne geçilmesine yönelik faaliyetlerin aralıksız devam ettiği" belirtildi.



YÖNETMELİK DEĞİŞTİ

İlan platformlarında yer alan taşınmaz ilanlarının yakından takip edildiği, piyasa dengesini bozacak şekilde manipülatif fiyat artışı yaptığı tespit edilen işletmelere gerekli idari yaptırımların uygulandığı ifade edilen açıklamada; bunun için Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelikte değişiklik yapıldığı vurgulandı.

"MAL SAHİPLERİ DE YAPTIRIMLA KARŞILAŞABİLİR"

Bakanlığın açıklamasında şu ifadeler yer aldı: 30 Mayıs 2025 tarihinde yürürlüğe giren yönetmelik değişikliğiyle, internet ortamında verilen taşınmaz ilanlarında taşınmaz sahiplerinin genel ekonomik verilerle uyumlu olmayan ve haklı bir gerekçeye dayanmayan fiyat artışı yapmaları yasaklanmış; ayrıca, emlak İşletmelerinin bu tür ilanlara aracılık edemeyecekleri açıkça düzenlenmiştir.

Yapılan bu düzenlemeyle artık sadece emlak işletmeleri değil, bu tür ilanlara konu olan taşınmazların malikleri de idari yaptırımla karşı karşıya kalabilecektir."