Emlak Katılım'dan halka arz başvurusu

Emlak Katılım, halka arz sürecinde önemli bir adım atarak izahnamesini Sermaye Piyasası Kurulu onayına sundu. İzahname henüz SPK tarafından onaylanmamış ve inceleme sürecinde olup, onay sürecinin tamamlanmasını takiben SPK tarafından onaylı izahname ve halka arza ilişkin detaylar kamuoyu ile paylaşılacak.

Emlak Katılım’ın izahnamesine www.emlakkatilim.com.tr adresli internet sitesinden ve halka arzda satışa aracılık edecek Halk Yatırım, Garanti Yatırım ve İş Yatırım sırasıyla, www.halkyatirim.com.tr, www.garantibbvayatirim.com.tr ve www.isyatirim.com.tr adresli internet siteleri üzerinden ulaşılabiliyor.

Banka paylarının halka arzı ile bankacılık ve finans sektöründe yenilikçi çözümler sunmaya devam ederken, sürdürülebilir büyüme stratejilerini destekleyecek finansman kaynaklarını çeşitlendirmeyi, uzun vadeli yatırımlar için güçlü bir sermaye yapısı oluşturmayı, kurumsal yapısını güçlendirmeyi ve hem ulusal hem de uluslararası yatırımcı tabanını genişletmesi hedefleniyor.

Halka arzdan elde edilecek fonun yüzde 50-60’ının yatırım finansmanı, yüzde 20-25’inin işletme sermayesinin güçlendirilmesi ve yüzde 20-25’inin özkaynağın güçlendirilmesi için kullanılması planlanıyor.

Gerçekleştirilecek halka arz ile birlikte Banka’nın özkaynak yapısının güçlendirilmesi, aktif büyüklüğünün desteklenmesi, dijitalleşme ve teknoloji yatırımlarının hızlandırılması ve reel ekonomiye sağlanan finansman katkısının artırılması hedefleniyor.

Katılım finans ilkeleri doğrultusunda şeffaflık, güven ve sürdürülebilirlik odağında faaliyetlerine devam eden Emlak Katılım, halk arz sürecinin tüm paydaşları için değer üreten bir yapıya dönüşmesi adına çalışmalarını sürdürüyor.