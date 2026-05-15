Emlak Katılım'dan Türkiye ekonomisine 314 milyar lira kaynak

Emlak Katılım, 2026 yılı birinci çeyreğinde istikrarlı yükselişini sürdürdü. Banka , katılım finans ilkeleri doğrultusunda ülke ekonomisine kaynak aktarmaya devam ederken etkin bilanço yönetimi ve verimlilik odaklı stratejileriyle mali yapısını daha da güçlendirdi.

Geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 91 artışla ülke ekonomisine 314 milyar lira kaynak sağlayan Emlak Katılım, aynı dönemde net kârını yüzde 10 oranında artırarak 5.8 milyar liraya çıkardı. Aktif büyüklüğünü yüzde 75 artışla 431 milyar liraya ulaştıran Emlak Katılım, toplanan fonlarını yüzde 89 artışla 331 milyar liraya yükseltti. Emlak Katılım’ın kullandırılan fon büyümesi aynı dönemde yüzde 103 düzeyinde gerçekleşirken yüzde 18,89 sermaye yeterliliği oranı ile sektördeki sağlam duruşunu pekiştirdi. Güçlü sermaye yapısı ve etkin risk yönetimiyle desteklenen istikrarlı operasyonel faaliyetleri sayesinde 2026 yılı ilk çeyreğinde özkaynak kârlılığını yüzde 66 seviyesinde tamamladı.

SUKUK ALANINDA YÜZDE 127’LİK GÜÇLÜ BÜYÜME

Emlak Katılım’ın 2026 yılının ilk çeyreğinde yurt içinde ihraç etmiş olduğu kira sertifikası ihraç hacmi, bir önceki yılın ilk çeyreğine kıyasla yaklaşık yüzde 127’lik bir artışla 10.5 milyar lira olarak gerçekleşti. Banka, aracılığını üstlendiği şirket sukuku ihraçlarında 2026 yılı ilk çeyreğinde 6.3 milyar lira sukuk ihracı gerçekleştirdi. Emlak Katılım, dolaşımdaki 11,1 milyar lira tutarındaki sukuk bakiyesi ile yüzde 17’lik pazar payına ulaşarak sektörün pazar liderleri arasında yer aldı.