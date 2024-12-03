Emlak Konut'tan Suudi Arabistan'la emlak anlaşması

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın iştiraki Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Riyad’da Suudi Arabistan Ulusal Konut Şirketi ile mutabakat zaptı imzaladı.



Bu anlaşmayla, Riyad ve Cidde başta olmak üzere, büyük şehirlerde inşa edilecek 400 bin yeni konut için Türk firmaları öncelikli olarak değerlendirilecek.



Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Birleşmiş Milletler Çölleşmeyle Mücadele Sözleşmesi'nin Taraflar Konferansı’na katılmak için gittiği Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da bir dizi görüşme gerçekleştirdi.



Suudi Arabistan Belediye Kırsal İşleri ve İskan Bakanı Majed bin Abdullah al-Hogail ile yapılan görüşmede anlaşmaya imza atıldı.



Bakan Kurum, "Bu iş birliği, yalnızca inşaat sektörünü değil aynı zamanda çevre dostu şehirleşme ve sosyal altyapıyı geliştirme konularını da kapsayacaktır." dedi.



Kurum, "Suudi Arabistan'daki projeler, iki ülke arasındaki ekonomik ve sosyal bağları güçlendirecek bir model teşkil edecektir. Bugün attığımız bu stratejik adımın, ülkelerimiz arasındaki iş birliğine yeni bir boyut kazandıracağına ve bölgemizin refahına katkı sağlayacağına olan inancım tamdır." şeklinde konuştu.



Suudi şirketle yapılan iş birliğiyle Emlak Konut’un küresel pazardaki rolünün pekişmesi ve yıllık 500 milyon Dolar ekonomik getiri sağlaması hedefleniyor.

