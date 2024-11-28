Emlak piyasası hareketli: Konut fiyatları artacak mı?

Konutta satış artınca, üreticiler yeni proje hazırlığına başladı.



Konut satışları son 3 aydır hızlandı. Ağustosta 135 bin, eylülde 141 bin, ekimde 165 bin adet satış yapıldı. Bu durum, üreticilerin konut üretimine başlaması için umut verdi.



Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği'nin (KONUTDER) anketine göre, şirketlerin üçte biri üretimde artış bekliyor. Üreticilerin daha önce üretimde artış beklentisi bulunmuyordu.



KONUTDER Başkanı Ramadan Kumova, "İlk iki çeyrekte üretim artışı beklentisi yoktu üretimin artmayacağını düşünyolardı. Ama ağustos-eylül ayındaki gelişmelere paralel olarak yüzde 30'u üretimi artıracakları yönünde beyanda bulundular." dedi.



Konut fiyatları bu yıl yüzde 20 arttı. Rakam enflasyondan arındırıldığında yüzde 14'lük reel fiyat düşüşüne işaret ediyor.



Ancak her 10 üreticiden 6'sı gelecek dönem fiyatlarda artış bekliyor.



Kumova, "Faizlerin önümüzdeki dönemde düşeceği, faizler düşünce konut fiyatlarının artacağı beklentisi var. O yüzden satışlar yükseldi.. Türkiye'nin ortalama yıllık 700 bin konut üretmesi gerek ama son birkaç yıldır 500 binlerin altında." şeklinde konuştu.



