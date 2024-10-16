Emlak vergisi 2. taksit ödemesi ne zaman başlayacak? 2024 ödeme tarihleri

Emlak ve çevre temizlik vergisi birinci taksiti Mart, Nisan ve Mayıs aylarında, ikinci taksiti Kasım ayında olmak üzere iki eşit taksitte ödenebilmekte.

Emlak vergisi, gayrimenkulün kayıtlı olduğu ilgili belediyeye ödenecek olup, ödeme yöntemleri ile ilgili olarak gayrimenkulün kayıtlı olduğu ilgili belediyeden bilgi alınması mümkün.

Öte yandan birçok belediye internet üzerinden ödeme alabildiği gibi, bazı belediyeler için vergi ödemeleri e-devlet üzerinden de yapılabilmekte.



2024 EMLAK VERGİSİ İKİNCİ TAKSİT ÖDEMESİ NE ZAMAN?



Emlak vergisini isteyenler peşin ödeyebileceği gibi isteyenler de taksitle ödeyebiliyor.



Yıl içerisinde 2 taksitle ödenen emlak vergisinin 2'nci taksiti Kasım ayı boyunca ödenebilecek.



Söz konusu verginin ikinci taksitleri 1-30 Kasım döneminde ödenecek.