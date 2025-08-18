Emlak vergisi artışı 10 katı buldu
Gelecek yıl ödenecek emlak vergisi tutarları belediyelerce belirlendi. 10 katı bulan artışlar mevcutken birçok vatandaş yeni oranlara itiraz etmeye hazırlanıyor. İtiraz hakkı, 1 Eylül'de başlayacak 8 Eylül'e kadar sürecek.
Konut sahipleri her yıl, arsa rayiç bedeli üzerinden vergi ödüyor.
Bu bedeller 4 yılda bir belediyeler bünyesinde toplanan takdir komisyonlarınca belirleniyor. Takip eden 3 yılda da yeniden değerleme oranının yarısı kadar artırılıyor.
2026'da geçerli olacak rayiç bedeller, haziran sonuna kadar tespit edildi. Temmuz sonuna kadar da muhtarlıklarda askıya çıktı. Bazı yerlerde 6-7 kat, bazı yerlerde ise 10 katı bulan artışlar oldu.
Rayiç bedel artışı, emlak vergisine doğrudan yansırken pek çok vatandaş da yeni tutara itiraz etmeye hazırlanıyor.
8 EYLÜL'DEN SONRA İTİRAZ EDİLMEYECEK
Normal şartlarda bir aylık itiraz süresi ağustosa ayını kapsıyordu. Ancak adli tatil olduğu için 1 Eylül'de başlayacak ve 8 Eylül'de sona erecek.
Komisyon kararının iptali için dava açmayanlar yeni emlak vergisi tutarını ödemek zorunda olacak.
