Emlak vergisi artışı 10 katı buldu

Konut sahipleri her yıl, arsa rayiç bedeli üzerinden vergi ödüyor.



Bu bedeller 4 yılda bir belediyeler bünyesinde toplanan takdir komisyonlarınca belirleniyor. Takip eden 3 yılda da yeniden değerleme oranının yarısı kadar artırılıyor.



2026'da geçerli olacak rayiç bedeller, haziran sonuna kadar tespit edildi. Temmuz sonuna kadar da muhtarlıklarda askıya çıktı. Bazı yerlerde 6-7 kat, bazı yerlerde ise 10 katı bulan artışlar oldu.



Rayiç bedel artışı, emlak vergisine doğrudan yansırken pek çok vatandaş da yeni tutara itiraz etmeye hazırlanıyor.



8 EYLÜL'DEN SONRA İTİRAZ EDİLMEYECEK



Normal şartlarda bir aylık itiraz süresi ağustosa ayını kapsıyordu. Ancak adli tatil olduğu için 1 Eylül'de başlayacak ve 8 Eylül'de sona erecek.



Komisyon kararının iptali için dava açmayanlar yeni emlak vergisi tutarını ödemek zorunda olacak.

