Emlak vergisi artışı sınırı belli oldu

AK Parti yüksek artışlar nedeniyle büyük tartışmalara neden olan, ‘rayiç bedel’ ve ‘emlak vergisi’ düzenlemesine son şeklini vermek üzere.

Düzenlemenin haftaya Meclis Genel Kurulunda ele alınacak 40 maddelik ekonomi torba teklifine eklenmesi planlanıyor.

NTV’nin ayrıntılarına ulaştığı düzenleme, 2026' dan 2029' a kadar geçerli olan rayiç bedel oranlarını belirleyecek.

Kasım 2029' da rayiç bedel oranı 2030 yılı ve onu takip eden 4 yıllık süreç için yeniden belirlenecek.

2026'da uygulanacak emlak vergilerinde gerçek piyasa koşullarını yansıtmayan rayiç bedel artışlarına üst sınır getirilecek.

Rayiç bedelde kimi yerlerde 40 katına kimi yerlerde 100 katına kadar ulaşan fahiş oranlar, bu düzenleme ile sabitlenecek ve orantısız artışın önüne geçilecek.

YÜZDE 50'NİN ÜZERİNDE ZAM YAPILAMAYACAK

Düzenlemeye göre, 2026-2029 döneminde geçerli olacak rayiç bedeller, 2025 yılı için belirlenen bedelin yüzde 50'sini aşamayacak. Böylece emlak vergisinde yüzde 50’nin üzerinde zam yapılamayacak.

Teklifle, belediyelerin gelir kaybına uğramaması, ev sahiplerinin de hakkaniyetli artış oranıyla emlak vergilerini ödemeleri hedefleniyor.

SON KARAR EKONOMİ KOORDİNASYON KURULUNDA VERİLECEK

Önümüzdeki hafta Meclis Genel Kurulu'na sunulacak iki maddelik önerge üzerinde, AK Parti’nin ekonomi kurmayları çalışmalarını sürdürüyor.

Tavan oranın yüzde 50 olması benimsenirken, bazı kurmayların üst sınırın yüzde 100'lük bir oranda kalması gerektiğini ifade ettikleri öğrenildi.

Üst sınır oranıyla ilgili son kararın önümüzdeki hafta toplanacak Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nda verilmesi bekleniyor.