Emlak vergisi, araç alım-satımı vergisi, emeklilik... Güler ekonomi düzenlemelerini açıkladı

Ekonomi alanında yapılacak bazı düzenlemelere ilişkin olarak AK Parti "Grup Başkanı Abdullah Güler detayları açıkladı.



TBMM'de açıklama yapan Güler, doğum hariç borçlanma prim oranını yüzde 32'den yüzde 45'e çıkarılacağını söyledi.



Güler "İmalat dışı sektörlerdeki işverenlere sağlanan 4 puanlık prim teşvikini 2 puana indiriyoruz. Yüzde 5'lik prim desteği imalat sektöründe devam edecek." dedi.



EMEKLİ OLACAKLARI İLGİLENDİRİYOR



Güler "Prime esas üst kazanç sınırını 7,5 kattan 9 katına çıkarıyoruz. Sigortalıların emekli aylıklarında daha yüksek maaş alması konusunda haklarını iyileştiriyoruz. Durdurulan Bağ-kur ihya prim oranlarını yüzde 45 olarak belirlenmesini sağlayacağız. Malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları prim oranının işveren hissesi yüzde 11'den yüzde 12'ye çıkarılacak." ifadesini kullandı.

CEZALAR YÜZDE 25'TEN YÜZDE 100'E ÇIKACAK

Teklifle, kayıt dışıyla mücadele güçlendirilecek. Mesken kira gelirlerine uygulanan istisna yeniden düzenleniyor. 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nda yapılan düzenlemeyle mesken kira gelirlerine uygulanan istisna kaldırılıyor. Konutlar hariç kiraya verilen malların iktisabı için kullanılan borçların faizlerinin kira geliri tespitinde gider gösterilmesine son veriliyor. Gayrimenkullerin devir ve iktisaplarında beyan edilen alım satım bedelinin gerçek durumu yansıtmadığının tespiti halinde uygulanan vergi cezası, kayıt dışılığı caydırmak amacıyla artırılacak. Mevcut düzenlemede yüzde 25 oranındaki bu ceza yüzde 100'e çıkarılacak.



EMLAK VERGİSİ DÜZENLEMESİ



Emlak vergisine ilişkin yapılacak düzenlemelere ilişkin Güler "Emlak vergileriyle ilgili çalışıyoruz. Belli bir teknik çalışma tamamlanmadı henüz. Aynı mahalle içinde aynı ilçede farklı değerlendirmeler oluşturacak şekilde emlak vergisine esas olan arsa değerindeki artış oranı ve ikincisi değerden kaynaklı artış oranı. Bunun denge içinde oluşturulması lazım. Belediyelerin gelir kaybına uğramadan hakkaniyetli artış oranı noktasında çalışmalar devam ediyor. Önümüzdeki hafta bu tamamlanmış olduğu takdirde komisyon sürecinde ekleme ihtimalimiz var. Çalışmalar devam ediyor." açıklamasında bulundu.

KUYUMCU, OTO GALERİCİ, EMLAKÇILARA VERGİ ÇIKACAK

Güler "Kuyumcular, galericiler, emlakçılar, akaryakıt bayilerinden belli limitte ücret ödemelerini arzu ediyoruz." dedi.

BİREYSEL EMEKLİLİKTE YÜZDE 50'YE KADAR DESTEK İMKANI

Kanun teklifine göre, Bireysel Emeklilik Sistemi'nde devlet katkısının (30) Cumhurbaşkanı tarafından yüzde 50'sine kadar artırma veya sıfıra kadar indirmeye yetkili kılınıyor.

VADELİ ÇEKLERDE DEĞİŞİKLİK

Vadeli çek uygulaması 31 Aralık 2025'ten 31 Aralık 2028'e kadar uzatılacak.

ARAÇ ALIM-SATIMINA YENİ HARÇ

Araç alım-satımlarına nisbi vergi getiriliyor. Güler "Sıfır araçlarının ilk tescil ve ikinci el otomobillerin noterler tarafından satış ve devir bedeli üzerinden asgari 1000 liradan az olmamak üzere binde 2 nisbi noter harcı getirmiş bulunuyoruz" dedi.

YENİ TRAFİK CEZALARI YENİDEN DEĞERLEMEDEN ETKİLENMEYECEK

Trafik Kanunu'nda yapılacak değişiklikler 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek ve yeni cezalar 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren 2025 yılı yeniden değerleme oranı artışından etkilenmeyecek.