Emlak vergisinde bu ayrıntılara dikkat edin

Gelir İdaresi Başkanlığı, emlak vergisinin uygulanmasına ilişkin tebliği yayınladı. Tebliğe göre, 2026 yılında, bir önceki yıla ait emlak vergisinin 2 katı olarak uygulanacağı ayrıntılı olarak anlatıldı.

Yani, örneğin, 2025 yılında 600 lira olan emlak vergisi, 2026 yılında bin 800 lira ödenecek.

Tebliğde, önemli ayrıntılar da var. Tebliğe göre, yeni sokak ve caddelerde, takdir komisyonlarının belirlediği oranlar aynen uygulanacak. Yeni cadde ve sokaklarda yasa değişikliği ile yaşama geçirilen 2 katı sınırlaması geçersiz olacak. Bu durum, bu binaların yüksek vergi ödemesine neden olacak. Tebliğde, “Arsa veya arazinin herhangi bir sebeple takdir dışı kalması veya yeni cadde ve sokak oluşması gibi nedenlerle 2025 yılına ait birim değerin bulunmaması halinde, bu arsa ve araziler için 2026 yılına ilişkin takdir komisyonlarınca belirlenen birim değerler esas alınacaktır.” denildi.

Takdir komisyonları, 2025 yılında yüzde 1000 gibi yüksek artışlara gitti ve yeni bir cadde oluşması halinde, mükellefler, emlak vergilerini yasa ile yapılan indirime göre değil, takdir komisyonunun belirlediği yüksek orana göre yapacak.

Tebliğle, önümüzdeki yıllarda emlak vergisinin artış oranları da düzenlendi. Emlak vergisi artışlarında, 3 yıl boyunca taktir komisyonlarının belirlediği oran değil, yeniden değerleme oranı esas alınacak. Tebliğde, “2027, 2028 ve 2029 yıllarında uygulanacak matrah ve değerler, bir önceki yılda uygulanan matrah ve değerlerin aynı yıl için tespit edilen yeniden değerleme oranında artırılması suretiyle hesaplanacaktır.” denildi.

Tebliğdeki bir başka önemli ayrıntı ise bir bina veya arazinin mükellefinin değişmesi halinde, takdir komisyonlarının belirlediği oranların dikkate alınacak olması. Tebliğde, “Bina ve arazinin değerlerinde yüzde 25'i aşan oranda artma veya eksilme olması, yeni bina inşa edilmesi” gibi durumlarda, yani değer artışı yaşanması halinde, yine takdir komisyonlarının belirlediği oranlar esas alınacak. Tebliğ de bu durum için, “2026 yılında uygulanmak üzere 2025 yılında takdir edilen asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerleri esas alınacak, ancak bu değerler, ilk yıl olan 2026 yılında, 2025 yılına ilişkin uygulanan asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerlerinin iki kat fazlasını geçemeyecektir.” denildi.