Emlakçılar satılık ilanları için de doğrulama istiyor

Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS) uygulaması, 1 Ocak 2025 itibarıyla kiralık konut ilanları için zorunlu şekilde devreye alınacak.



Satılık konut ilanlarında uygulama ise Ticaret Bakanlığı'nın ikinci talimatına kadar mevcut haliyle devam edecek.



Bu kapsamda, konutlarını kiraya verecekler, e-Devlet'te kendisine ait gayrimenkulü seçerek, açılacak pencereden emlakçısını yetkilendirecek.



Böylece emlakçılar da aldıkları yetkiyle sitelere ilan girebilecek.



Düzenlemenin uygulanmaya başlamasıyla yetki belgesiz emlak işletmeleri, portallar üzerinden kiralık ilan girişi yapamayacak.



Türkiye Emlak Müşavirleri Federasyonu Başkanı Hacı Ali Taylan, uygulamanın sadece kiralık değil satılık ilanlar için de zorunlu hale gelmesinin hem tüketiciyi hem sektör temsilcilerini ciddi anlamda rahatlatacağını belirtti.



Sistemin ne zaman tamamen zorunlu olacağını bilmediklerini söyleyen Taylan, "Sektör olarak hazırlıklarımızı yaptık ve bekliyoruz." diye konuştu.



Taylan, sistem ile kaçak, ayakçı dediğimiz yetkisiz emlakçıların ortadan kalkacağını belirterek, sektörün ciddi anlamda düzene gireceğini vurguladı.