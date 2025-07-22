Emlakçılardan Ali Cengiz oyunu: Cezadan kaçmak için yeni yöntemleri

Emlakçıların cezadan kaçmak için yeni oyunu ortaya çıktı.

Ticaret Bakanlığı, "İnternet ortamında verilen taşınmaz ilanlarında genel ekonomik verilerle uyumlu olmayan ve haklı bir sebebe dayanmayan fiyat artışı yapılamaz ve işletmelerce bu ilanlara aracılık edilemez" ibaresiyle geçen mayıs ayında Resmi Gazete'de bir yönetmelik yayımladı.

Yönetmeliğin yayımlanmasının ardından internet ortamında fahiş fiyat artışı yaptığı tespit edilen mülk sahipleri ve emlakçılara para cezaları uygulandı.

Ancak buna rağmen bazı ilan sahipleri ve emlakçılar, fiyat artışlarını gizlemenin yolunu arıyor.

FİYATI DÜŞÜK GÖSTERİYORLAR

Bir ilan sitesinde Antalya'da 2 milyon 500 bin lira bedelle satışta olan daire hakkında bilgi almak için aranan emlakçı, fiyatın ilanda yazılandan farklı olduğunu söyledi.

Telefonda konuşulan emlakçı, ilanın fiyatını euro ile endekslediklerini, ceza kesilmesi nedeniyle gerçek fiyatı yansıtamadıklarını, dairenin gerçek fiyatının 2 milyon 900 bin lira olduğunu söyledi.



'"HEM EMLAKÇILARA HEM MÜLK SAHİBİNE CEZA"



Antalya Emlakçılar, Oto Galericileri ve İş Takipçileri Odası Başkanı İsmail Çağlar, "Esnafımıza, 'Ev sahibinden beyan almadan fiyat arttırmayın' diye uyarıda bulunuyoruz. Beyan almadan fiyat artışları yapılmamalı." dedi.

"GEREKÇEYE DAYANMAYAN FİYAT ARTIŞLARINA CEZA UYGULANIYOR"



Kentte emlakçılık yapan Halit Mert, Fiyatları kontrolsüz artıran firmalara ve mülk sahiplerine yaptırımlar uygulandığını dile getirdi.

"Önceden fiyat artışı sebebiyle sadece emlakçılara kesilen cezalar artık mülk sahiplerine de uygulanmaya başlandı." diye konuşan Mert, "Bir gerekçeye dayanmayan fiyat artışlarına cezai yaptırımlar uygulanıyor." ifadelerini kullandı.



"İTİBAR EDİLMEMELİ"



Yetki belgesi olmayan kişilerin tüketiciyi yanıltıcı bilgiler verdiğini belirten Mert, "İlanda yazan ile gerçek fiyatın farklı olduğunu söyleyen kişilere de itibar edilmemesini öneriyoruz." dedi.

İlan rakamından daha farklı bir rakamla karşılaşılıyorsa muhakkak şikayet edilmesi gerektiğine de vurgu yapan Mert, şöyle devam etti:

"Yapılan artışların birçoğu mülk sahibi kaynaklı. Her taşınmazın kendi numarası vardır. Artık sitelere ilan verilirken bu numara girilmek zorunda. Daha önce bir taşınmaz ilana girildi ve kaldırıldıysa, daha sonra farklı fiyatla tekrar ilana girilmek istendiğinde bu numara üzerinden bakanlık tarafından takip edilebiliyor."

