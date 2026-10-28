Emlakçıların yeni oyunu. 5 bin liraya kadar para istiyorlar

Ev kiralamak ya da satın almak isteyenlere yeni masraf çıktı.

Konut piyasasında ev bulmanın maliyeti kira, depozito ve taşınma giderleriyle sınırlı kalmıyor.

Bazı emlakçılar müşterilerinden konut göstermeden önce kapora veya hizmet bedeli adı altında peşin ödeme istiyor.

Talep edilen tutarlar 2 bin liradan başlayıp 5 bin liraya kadar çıkabiliyor.

ÖDEME YAPANLAR DİKKAT

Vatandaşlar, uygulamaya tepki gösterip gerektiğinde ilgili yerlere başvuracağını dile getirken hukukçular uygulamanın yasaya aykırı olduğunu vurguluyor.

Gayrimenkul Hukukçusu Avukat Çiğdem Kezer, bu uygulamanın hukuki bir dayanağı olmadığından söz etti.

Emlakçıların yer gösterme bedeli adı altından vatandaşlardan bir para talebinde bulunamayacaklarını dile getiren Kezer, "Bununla ilgili olarak eğer ödeme yapan bir vatandaş varsa öncelikle Ticaret Bakanlığı'nın ilgili kurumuna müracaat ederek ödedikleri bedelin talebinde bulunabilirler." dedi.

EMLAKÇILAR HANGİ DURUMDA MÜŞTERİLERDEN PARA TALEP EDEBİLİYOR?

İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizamettin Aşa da konuya ilişkin bilgilendirmelerde bulundu.

İlgili kanunda sözleşme yapmak koşuluyla ek danışmanlık ücretini alınabileceğine işaret eden Aşa, "Emlakçı ilçe ya da il dışına gidip hizmet veriyorsa buradaki ulaşım gideri de müşteriye aittir." dedi.