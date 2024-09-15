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Emlakta doğrulanmış ilan uygulaması başladı

Emlakta doğrulanmış ilan düzenlemesinin uygulanmaya başlandığını duyuran Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Başta emlak sektörümüz ve taşınmazlarını kiraya verecek vatandaşlarımız olmak üzere tüm ilgililerimizin yeni düzenlemeye hassasiyetle dikkat etmeleri gerekmektedir." uyarısında bulundu.

Emlakta doğrulanmış ilan uygulaması başladı
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, emlakta doğrulanmış ilan düzenlemesinin uygulanmaya başlandığını bildirdi.

Bolat, sosyal medya hesabından düzenlemeye ilişkin paylaşımda bulundu.

Emlakta doğrulanmış ilan düzenlemesinin bugünden itibaren uygulanmaya başlandığını vurgulayan Bolat, "Yeni düzenlememizle beraber sahte ilanların, ilan kirliliğinin, tüketici mağduriyetlerinin, yetki belgesiz ve kayıt dışı emlakçılık faaliyetlerinin önlenmesiyle piyasada fiyat istikrarının sağlanması amaçlanmaktadır. Başta emlak sektörümüz ve taşınmazlarını kiraya verecek vatandaşlarımız olmak üzere tüm ilgililerimizin yeni düzenlemeye hassasiyetle dikkat etmeleri gerekmektedir." ifadelerini kullandı.

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