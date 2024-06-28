Emlakta fahiş artışa 89 milyon lira ceza

Ticaret Bakanlığı, emlak sektöründe fahiş artışı yapanlara 89 milyon lira ceza verdi.



Bakanlıktan yapılan açıklamada, emlak sektöründe adil, rekabetçi ve istikrarlı bir piyasa yapısının tesis edilmesi, sektörde kaliteli hizmet sunumunun sağlanması ve tüketici mağduriyetlerinin önüne geçilmesi amacıyla, Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik kapsamında faaliyetlern aralıksız sürdüğü hatırlatılarak, gerekli cezaları verildiği belirtildi.



Açıklamada, söz konusu denetimler sonucunda yetki belgesi almadan taşınmaz ticareti faaliyetinde bulunan emlak işletmelerine bugüne kadar toplam 29 milyon 221 bin 612 TL idari para cezası uygulandığı dile getirildi.



Piyasa dengesini bozan manipülatif fiyat artışlarıyla mücadele edilmekte ve idari yaptırımlar çerçevesinde, 2023 yılının Ekim ve Aralık aylarında 737 emlak işletmesine 73 milyon 700 bin lira 2024 yılının Ocak ayında 45 emlak işletmesine 4 milyon 500 bin TL olmak üzere, konut ilan fiyatlarında fahiş artış yaparak piyasayı ve serbest rekabeti bozan ve tüketici mağduriyetine sebep olan toplamda 782 emlak işletmesine 78 milyon 200 bin TL idari para cezası uygulandığı ifade edildi.



Aynı çerçevede yapılan inceleme ve değerlendirmeler sonucunda, ilan fiyatında fahiş artış yaptığı tespit edilen 107 işletmeye 2024 yılı Haziran ayında 10 milyon 700 bin TL idari para cezası uygulandığı bilgisi verilen açıklamada bakanlığın Ekim 2023’ten bugüne kadar ilan fiyatında fahiş artış yapanlara uygulanan idari para cezası toplamı 88 milyon 900 bin TL’ye ulaştığı belirtildi.

