Fon tasfiyesinin odağındaydı. Emre Tezmen görevinden ayrıldı

Yüzbinlerce kişinin parasının içeride kaldığı ve tasfiye yöntemiyle en az 3 ay sürede tahsilat yapılacağı Tera Grubu'nun sahibi ve yönetim kurulu başkanı Emre Tezmen için açıklama yapıldı.

Tera Grubu, daha önceden Pusula Finans Holding'i satın aldıklarını ve mutabakata vardıklarını duyurmuşlardı. Bu kapsamda Tera'nın patronu Emre Tezmen'in Pusula Finans Holding'e yönetim kurulu üyesi ve yönetim kurulu başkanı olarak atandığı açıklanmıştı.

Hiçbir otoriteye başvurmadan şirketin satın alındığına dair açıklamalar boşa çıkmış oldu.

Tera Yatırım, Pusula Finans Holding'e dair planlanan pay devir süreci kapsamında, Emre Tezmen ve Erkan Kilimci'nin Pusula Finans Holding'deki yönetim kurulu üyeliklerinden Ticaret Sicili nezdindeki herhangi bir tescil işlemi gerçekleştirilmeden önce ayrıldıklarını açıkladı.

Tera Yatırım'dan yapılan açıklama şöyle:

Şirketimiz tarafından daha önce kamuya yapılan özel durum açıklamalarında, Pusula Finans Holding A.Ş. ve bağlı şirketlerine ilişkin planlanan pay devir süreci kapsamında, Sayın Emre Tezmen ve Sayın Erkan Kilimci'nin Pusula Finans Holding A.Ş. Yönetim Kurulu üyeliklerine atandıkları kamuoyuna duyurulmuştu.

Bu kapsamda, Sayın Emre Tezmen ve Sayın Erkan Kilimci, söz konusu Yönetim Kurulu üyeliklerine ilişkin Ticaret Sicili nezdinde herhangi bir tescil işlemi gerçekleştirilmeden önce, Pusula Finans Holding A.Ş. Yönetim Kurulu üyeliklerinden ayrılmışlardır.

Söz konusu gelişme, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği kapsamında yatırımcılarımızın ve kamuoyunun bilgisine sunulur.

YURT DIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI VAR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturmalarda alınan yeni kararları açıkladı.

Tera Yatırım Teknoloji Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen ve Katılımevim Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan'ın da bulunduğu toplam 48 kişi hakkında yurt dışına çıkış yasağı tedbiri uygulandığını bildirdi.

48 KİŞİLİK LİSTE



Adliye kaynaklarından edinilen bilgiye göre yurt dışına çıkış yasağı getirilen isimler şöyle:

Ahmet Özcan, Ali Rıza İncekara, Alper Öztürk, Ayşe Seher Aydın, Berkan Gülen, Bülent Uygun, Büşra Alçelik, Celal Yarız, Emre Tezmen, Enes Furkan Çetinkaya, Enes Yazıcı, Enver Çevik, Erdin Özel, Erkan Kilimci, Feryal Köker, Furkan Baki, Gözde Hacıoğlu, Haldün Saffet İnal, Halil İbrahim Ege, İbrahim Bekci, İlhan Aygün, İsmail Ege, Kemal Akkaya, Lütfi Çetinel, Mehmet Erbey, Mehmet Salih Turhan, Mehmet Yıldırım, Muhammed Yarız, Murat Keçeci, Müjdat Ede, Mustafa Bor, Nilgül Sarıçalı, Oğuzhan Özerkaya, Onur Göğebakan, Orçun Berkay Kaya, Ömer Bedir Çetinel, Ramazan Erbey, Sabahattin Reha Şen, Salih Can Bülbül, Samet Çetinel, Selçuk Kahya, Serdar Turhan, Serhat Güven, Sezai Bekgöz, Sezer Gümüş, Şerifegül Yıldırım, Uğur Akkafa ve Yunus Emre Yıldırım.