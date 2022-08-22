Emtia fiyatları artan dolar talebiyle geriledi

Önceki hafta, ABD'de enflasyon verilerinin beklentilerin altında gerçekleşmesiyle dolar karşısında değer kazanmaya başlayan emtia fiyatları, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) geçen hafta açıklanan temmuz ayı toplantı tutanaklarında ülkede enflasyonun önemli ölçüde düşene kadar faiz artırımlarının devam edeceğine ve Fed yetkililerinin de enflasyon baskılarının azaldığına dair henüz elle tutulur bir kanıt olmadığına işaret etmelerinin ardından haftayı değer kayıplarıyla kapattı.



Para piyasalarındaki fiyatlamalarda kararsızlık öne çıkmaya devam ederken, Fed'in eylülde yüzde 55 ihtimalle 50 baz puan, yüzde 45 ihtimalle 75 baz puan faiz artıracağı tahmin ediliyor.



ABD'de konut başlangıçları temmuzda yüzde 9,6 azalışla 1 milyon 446 bine gerileyerek, Şubat 2021'den bu yana en düşük seviyeye indi. İnşaat izinleri de temmuzda aylık bazda yüzde 1,3 azalarak 1 milyon 674 bine geriledi.



Yüksek mortgage (konut kredisi) oranları ve malzeme fiyatları nedeniyle konut inşaatında yaşanan sert düşüş, konut piyasasının yılın üçüncü çeyreğinde daha da daralabileceğine yönelik endişeleri destekliyor. Son dönem açıklanan makroekonomik verilerin ardından ABD'nin resesyona gireceğine yönelik fiyatlamalar da güçlenmeye devam ediyor.



Çin Merkez Bankası'nın (PBOC) geçtiğimiz hafta resesyon riskine karşın 1 yıllık borçlanma faizini yüzde 2,85'ten yüzde 2,75'e indirmesiyle, dolar kuru Çin yuanı karşısında haftalık yüzde 1,1 değer kazanarak Eylül 2020'den bu yana 6,8171 ile en yüksek seviyesine çıktı.



Tahıl sevkiyatı anlaşması kapsamında tahıl yüklü gemilerin yola çıkmaya başlaması ile azalan arz endişeleri, özellikle tarım emtialarını aşağı yönlü etkiledi.



Öte yandan, Avrupa’da ve dünyada artan kuraklık ve yüksek sıcaklık endişeleri ile pamuk fiyatları 1,2 doları test ederek son iki ayın en yüksek seviyesini görmesinin ardından haftayı yüzde 6,7 artışla 1,16 dolardan tamamladı.



Bu gelişmelerle geçen hafta altın yüzde 3,1, platin yüzde 6,9, gümüş yüzde 8,5 ve paladyum da yüzde 4,5 değer kaybetti.



Geçen hafta tezgah üstü piyasada bakır fiyatları yüzde 0,2, kurşun yüzde 4,2, çinko yüzde 1,4, alüminyum yüzde 2,1 ve nikel de yüzde 3,6 geriledi.



ENERJİ FİYATLARI KARIŞIK SEYRETTİ



Geçen hafta karışık bir seyir izlenen enerji tarafında Brent petrol yüzde 1,9 azalış kaydetti, New York Ticaret Borsasında işlem gören doğal gaz ise yüzde 5,8 değer kazandı.



Küresel ekonomik yavaşlamaya ilişkin endişeler nedeniyle petrol talebinin azalacağına yönelik beklentiler, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun planladığı üretim artışı, ABD'nin rekor ham petrol ihracatı, Libya'da üretimin yeniden başlaması, ayrıca Rusya ve İran'dan az da olsa devam eden ihracat ile azalan arz endişeleri petrol fiyatlarını baskıladı.



Rus gazını Avrupa'ya taşıyan ana boru hatlarında savaşın ardından yaşanan "teknik" sorunlar nedeniyle ülkeden yapılan sevkiyatın önemli oranda düşüş göstermesi ile doğal gazda artan arz endişeleri ise gaz fiyatlarına yansıdı.



TAHIL KORİDORU ANLAŞMASI SONRASINDA BUĞDAY VE MISIR FİYATLARI SERT DÜŞTÜ



Tarım emtiasında geçen hafta pamuk hariç negatif bir seyir izlendi.



Tahıl koridoru anlaşması doğrultusunda Ukrayna limanlarındaki tahıl yüklü gemilerin yola çıkmasıyla buğday ve mısır fiyatlarında aşağı yönlü hareketler yaşandı.



Chicago Ticaret Borsasında işlem gören buğday yüzde 6,1, mısır 3, soya fasulyesi yüzde 3,3 ve pirinç yüzde 0,4 değer kaybetti.



Pamuk yüzde 6,7 değer kazanırken, kahve yüzde 4, şeker yüzde 3,1 ve kakao yüzde 0,9 azalış kaydetti.



Devam eden enflasyon ve resesyon ikilemi tarım emtialarını olumsuz etkilemeyi sürdürüyor.