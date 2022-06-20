Emtia piyasalarında satış eğilimi hızlandı

Emtia piyasalarındaki düşüş sürüyor.



Küresel çapta agresif bir şekilde sıkılaşan para politikalarının resesyon endişelerinin artmasıyla emtia piyasasında da satış eğilimi hızlandı.



ABD Merkez Bankası'nın (Fed) çarşamba günü 28 yılın ardından ilk defa 75 baz puanlık faiz artışı yapması ve şahin politikaların devam edeceğine ilişkin sözle yönlendirmelerde bulunması sonrası piyasalarda resesyon fiyatlaması güçleniyor.



Söz konusu endişeler küresel pay piyasalarında satış baskısını artırırken, tahvil piyasalarında da oynaklığın sürdüğü görülüyor.



Bu gelişmelerle emtialara talepteki azalış da devam etti.



Geçen hafta altın yüzde 1,7, platin 4,3, paladyum 6,2, gümüş yüzde 1 geriledi.



Analistler, şahin politikaların küresel büyüme üzerinde yarattığı endişeler nedeniyle değerli metallerin olumsuz etkilendiğini belirtti. Elektrikli araçların üretimi arttıkça paladyuma talebin azalacağına yönelik öngörülerle de paladyum geriledi.



Yakın vadede metal görünümünün baskı altında kalmaya devam etmesi öngörülüyor. Çin yeni kısıtlama ve ekonominin durgunlaşması riskleriyle hassas bir döneme girerken bunun da metallere olan talebi azaltabileceği tahminlerine yer veriliyor.



Tezgah üstü piyasada haftayı bakır yüzde 5,1, alüminyum 6,3, kurşun 3,2, nikel 6,7, çinko yüzde 4,9 kayıpla tamamladı.



Jeopolitik risklerin tetiklediği daha düşük büyüme veya endüstriyel üretim olasılığı, yüksek enflasyonun ekonomiyi daha fazla etkilemesi, veya Kovid-19'un etkilerinin beklenenden daha uzun sürmesi bakıra talebi olumsuz etkiliyor.



DOĞALGAZDA KAYIPLAR YÜZDE 20'Yİ AŞTI



Enerji emtialarında da satış ağırlıklı bir seyir söz konusu oldu. Brent petrol yüzde 7,5, New York Ticaret borsasında işlem gören doğalgaz yüzde 20,8 azalış kaydetti.



Brent petrol fiyatlarındaki düşüşte, küresel petrol piyasalarında zemin kazanan talep endişeleri etkili oldu. Çin'de artan Covid-19 vakaları sonrası bazı tedbirlerin yeniden uygulamaya sokulması, ülkede salgının tam olarak kontrol altına alınamamış olabileceği ihtimalini güçlendirdi.



Covid-19 vakalarındaki artışın durdurulamaması ve kısıtlamaların devam etmesi dünyanın en büyük ikinci petrol tüketicisi ülkede ekonomik faaliyetlerin olumsuz etkileneceği ve talep düşüşü endişelerine neden oldu.



Uzmanlar, Çin'deki Covid-19 kısıtlamaları yanı sıra küresel enflasyon ve ekonomik büyümede yavaşlama endişelerinin gelecek aylarda petrol talebinde düşüşe yol açacağı algısının piyasalarda güçlendiğini kaydetti.



ABD'nin Teksas eyaletindeki Freeport LNG terminalinde çıkan yangın sonrasında da New York Ticaret borsasında işlem gören doğalgazda satışlar hızlandı.

TARIM EMTİALARINDA DA DÜŞÜŞ EĞİLİMİ



Geçen hafta tarım emtialarında düşüş eğilimi söz konusuydu.



Chicago Ticaret Borsası'nda işlem gören mısır yüzde 1,7, artarken, buğday 3,7, pirinç 0,2, soya fasulyesi yüzde 2 azaldı. New Yort Ticaret Borsasında işlem gören ekim vadeli pamuk yüzde 3,5 azalış kaydetti.



ICE piyasasında ise kahve yüzde 1,01, şeker 1,9, değer kaybederken, kakao yüzde 0,1 değer kazandı.



Kuraklıktan dolayı üretimin azalacağına yönelik endişelerle mısır fiyatları yükseldi.