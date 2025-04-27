Emtia piyasalarında tarife iyimserliği

ABD Başkanı Donald Trump'ın, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell ve Çin'e yönelik söylemlerinin tonunu yumuşatması dikkati çekti.



Trump'ın, Çin ile tarifeler konusunda müzakerelerin sürdüğüne yönelik açıklamaları Pekin yönetimi tarafından yalanlansa da piyasalarda konuya ilişkin iyimser hava etkisini koruyor. Trump, son yaptığı açıklamada Çin ile görüştüklerini yineledi.



ABD yönetimi tarifeler sonrası diğer ülkelerle de müzakere süreçlerine devam ediyor. ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, ABD ve Güney Kore'nin "çok başarılı" ticaret görüşmeleri gerçekleştirdiğini söyleyerek, iki ülkenin ticaret konusunda gelecek hafta gibi erken bir tarihte anlayışa dayalı bir mutabakata varabileceğini belirtti.



Trump'ın uygulamaya koymaya çalıştığı sert tarifeleri hafifletmenin bir yolunu aradığını kaydeden Bessent, "Düşündüğümden daha hızlı hareket ediyor olabiliriz ve teknik terimler hakkında önümüzdeki haftadan itibaren konuşmaya başlayacağız." ifadesini kullandı.



Fed yetkililerinin açıklamaları yakından takip edilirken, Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller, tarifeler nedeniyle işten çıkarmaların başlayabileceğini ve işsizlikte önemli bir artış olması halinde faiz indirimlerinin desteklenebileceğini söyledi.



Bununla birlikte, jeopolitik gelişmeler de yatırımcıların odağında yer aldı. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, başkent Moskova'da düzenlediği haftalık basın toplantısında, ABD ile Ukrayna krizinin çözümüne yönelik diyaloğu sürdürdüklerini belirterek, "Rusya ve ABD bu aşamada krize uzun vadeli bir çözüm bulmayı hedefliyor." değerlendirmesinde bulundu.



Öte yandan, dolar endeksinin düşük seviyelerde seyretmesi, emtia piyasasında talep iştahını artırarak varlık fiyatlarının yukarı yönlü hareketini destekledi.



Tahvil piyasalarında alıcılı bir seyir hakim olurken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yaklaşık 6 baz puan gerileyerek haftayı yüzde 4,27 seviyesinden tamamladı. Dolar endeksi ise haftalık bazda yüzde 0,2 artışla haftanın son işlem gününü 99,6 seviyesinden kapattı.



ALTINDA YENİ REKOR



Değerli metallerde, küresel piyasalardaki gelişmelerin etkisiyle karışık bir seyir izlendi.



Tahvil faizlerindeki gerileme, faiz getirisi olmayan emtialar için destekleyici bir zemin oluştururken, dolar endeksindeki kısmi güçlenme ise değerli metaller üzerinde baskı yarattı.



Öte yandan, ABD Başkanı Donald Trump'ın, önceki söylemlerinin aksine, Fed Başkanı Jerome Powell'ın görevine son vermeyi düşünmediğini belirtmesi ve ticaret savaşlarına ilişkin yaptığı ılımlı açıklamalar, risk iştahını artırarak güvenli liman varlıklara olan talebi zayıflattı.



Bu gelişmelerle altının ons fiyatı, rekorunu 3 bin 500 dolara çıkarmasının ardından geri çekilerek haftayı yüzde 0,1 değer kazancıyla 3 bin 319 dolardan kapattı.



Ons bazında fiyatlar, paladyumda yüzde 2,2 azalırken, platinde yatay seyretti, gümüşte yüzde 2,1 arttı.



Baz metallerde ise ABD-Çin ticaret gerilimlerinin yumuşamasının imalat sanayisine pozitif yansıyacağı beklentileriyle nikel hariç pozitif bir seyir izlendi.



Baz metallerde tezgah üstü piyasada bu hafta fiyatlar libre bazında bakırda yüzde 3,2, kurşunda yüzde 1,3 alüminyumda ve çinkoda yüzde 2,3 artarken, nikelde yüzde 1,3 azaldı.



PETROLDE ARZ BEKLENTİSİ



Petrol fiyatları, küresel ticaret savaşında yumuşama sinyallerine rağmen Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) üretimi artırma planı ve Rusya petrolünün piyasaya dönme ihtimaliyle geriledi.



OPEC ve bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun haziranda üretimi artırma planları ile ABD ile Çin arasında uzlaşma sağlanabileceğine dair beklentiler fiyatlar üzerinde etkili oldu. OPEC+ üyesi 8 ülke, haziranda üretim planlarını görüşmek üzere 5 Mayıs'ta toplanacak.



Öte yandan, ABD'nin, Rusya-Ukrayna anlaşmasına yönelik adımları ile İran ile yürüttüğü nükleer anlaşma müzakereleri de arz fazlası beklentilerini destekledi.



ABD Başkanı Donald Trump, İran ile müzakerelere işaret ederek, "İran konusunda çok iyi gidiyoruz." ifadesini kullandı.



Bu gelişmelerle bu hafta Brent petrolün varil fiyatı yüzde 1,6 azalırken, New York Ticaret Borsası'nda işlem gören doğal gazın İngiliz termal birimi (MMBtu) cinsinden fiyatı da yüzde 7 değer kaybetti.



TARIM EMTİADA HAVA KOŞULLARI ETKİLİ OLDU



Tarım emtia tarafında da küresel risk iştahının artmasıyla karışık bir seyir izlenirken, özellikle ABD'de ekim gecikmeleri ve olumsuz hava koşulları piyasalar üzerinde etkili oldu.



ABD Tarım Bakanlığı'nın (USDA) verilerine göre, eski sezon buğday satışlarında iptaller, yeni yapılan satışlardan daha fazla oldu. Bu durum, eski sezon için talebin zayıfladığını gösterdi. Küresel ölçekte ise Rusya, Ukrayna, Çin ve Avustralya'daki kuraklık riski, arz tarafında endişeleri arttırmaya devam ediyor.



Soya fasulyesinde ise ABD-Çin ticari ilişkilerine dair iyimser beklentiler ve soya yağı fiyatlarındaki sert yükseliş de piyasayı destekledi. Brezilya'nın nisan ayı soya ihracat tahmini bir miktar düşse de genel talep canlılığını korudu.



İklim koşulları tarım emtia üzerinde etkili olurken, Kuzey Amerika'da sıcak hava dalgaları ve fırtına sistemleri tarım alanlarında karmaşık etkiler oluşturdu. Bu durum, toprak nemini artırarak uzun vadeli üretim için olumlu bir zemin hazırlarken, sel ve aşırı yağışlar ekim çalışmalarını aksattı. Güney Amerika'da ise yağışlar Brezilya'da mısır üretimine destek olurken, Arjantin'de kurak hava hasadın erkene alınmasına yol açtı.



Öte yandan, dünyanın en büyük pirinç ihracatçısı Hindistan'da pirinç stokları rekor seviyelere ulaştı. Ülkede açıklanan verilere göre, 1 Nisan itibarıyla devlet pirinç stokları 63,1 milyon ton ile hükümetin hedeflediği 13,6 milyon tonun üzerinde gerçekleşerek rekor kırdı.



Bu gelişmelerle bu hafta Chicago Ticaret Borsası'nda kile başına fiyatlar soya fasulyesinde yüzde 1,1 artarken, buğdayda yüzde 3,1, pirinçte yüzde 4 ve mısırda yüzde 1,3 azaldı.



Dünyanın en büyük kahve üreticisi Brezilya'da 2025-2026 dönemi kahve rekoltesinin, geçen yılki kurak havanın etkisiyle önceki mahsule göre düşebileceği öngörülmesiyle değer kazandı.



Bununla ABD'de faaliyet gösteren emtia borsası Intercontinental Exchange'te libre bazında fiyatlar, şekerde yüzde 2, kahvede yüzde 7,1, pamukta yüzde 2,3 yükseldi. Kakaonun ton başına fiyatı ise arz endişeleriyle haftayı yüzde 13,6 artışla tamamladı.