Emtia piyasasına yılın ilk haftasında ekonomik endişeler hakim oldu

Küresel ekonomik aktiviteye ilişkin endişeler, yılın ilk haftasında emtia piyasasında etkili oldu.

Çin'in yeni tip corona virüs (Covid-19) tedbirlerini kaldırmasının ardından kontrolsüz şekilde artan vaka sayıları nedeniyle piyasalarda risk algısı güçlü kalmaya devam etti.



Çin'de öncü göstergeler, imalat sektörünün 2022'nin son 5 ayında daralma eğiliminde olduğuna işaret etti. Ülkede Caixin'in Çin Genel İmalat Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), ekimde önceki aya göre 0,4 puan azalarak 49'a düştü.



ABD'de tarım dışı istihdam aralıkta 223 bin artarak beklentileri geride bırakırken, bir önceki aya göre gerilemesi ve ücret artışları ile çalışma saatlerinin yavaşlaması ABD Merkez Bankası'nın (Fed) "şahin" para politikalarında yumuşamaya gidebileceği beklentisini güçlendirdi.

Buna karşın emtia piyasasında talep endişeleri devam etti. Analistler, bu hafta ABD'de açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verisinin piyasaların yönü üzerinde etkili olacağını söyledi.

KÜRESEL EKONOMİNİN 2023'TE YAVAŞLAMASI BEKLENİYOR



Emtia piyasasındaki satış baskısına karşın geçen hafta değerli metallere yükseliş eğilimi hakim oldu.



Geçen hafta altın yüzde 2,4, platin yüzde 2,2 ve paladyum yüzde 0,8 değer kazanırken, gümüş yüzde 0,3 değer kaybetti.



Altın, küresel ekonominin 2023'te yavaşlayacağına dair açıklamalarla yükseldi.



Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, küresel ekonominin 2022'de daha zorlu bir yıl ile karşı karşıya olduğu konusunda uyarıda bulunurken, ABD, AB ve Çin'in aynı anda yavaşlaması nedeniyle dünya ekonomisinin üçte birinin resesyona girmesinin beklendiğini kaydetti.



Analistler, Fed toplantı tutanaklarında resesyon endişelerinin gelecek süreçte daha yakından takip edileceğine yönelik vurgulamaların altının ons fiyatını desteklediğini ifade etti.

METALLERDE RESESYON ENDİŞELERİYLE DÜŞÜŞ EĞİLİMİ

Metallere, resesyon endişeleriyle düşüş eğilimi hakim oldu.



Geçen hafta tezgah üstü piyasada bakırda yatay bir seyir gözlemlenirken, kurşun yüzde 3,9, alüminyum yüzde 3,5, nikel yüzde 5,8 ve çinko yüzde 0,5 değer kaybetti.



Enerji emtialarında da sert düşüşler görüldü. Geçen hafta Brent petrol yüzde 6,8 ve New York Ticaret Ticaret Borsası'nda işlem gören doğal gaz yüzde 17,1 azalış kaydetti.



Dünya ekonomilerindeki resesyon beklentisi ve Çin'de artan Kovid-19 vaka sayıları petrol fiyatlarında talep endişelerini tetiklerken, kışın hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde olması ve küresel gaz krizine yönelik endişelerin azalması doğal gaz fiyatlarını aşağı yönlü etkiledi.



RESESYON TARIM EMTİALARINI DA ETKİLEDİ

Geçen hafta resesyon endişeleri tarım emtialarını da etkiledi.



Chicago Ticaret Borsası'nda işlem gören buğday yüzde 6,2, mısır yüzde 3,7, soya fasulyesi yüzde 2,1 ve pirinç yüzde 3,1 değer kaybetti.



Intercontinental Exchange'de (ICE) pamuk yüzde 2,8 ve kakao yüzde 0,2 değer kazanırken, kahve ve şeker yüzde 5,3 düşüş kaydetti.



Analistler, pamukta hafta başında düşüşler olmasına karşın ABD'de açıklanan ADP özel sektör istihdamı ve tarım dışı istihdam verilerinin beklentilerden iyi gelmesiyle pamuk fiyatlarının yükselişe geçtiğini söyledi.