Emtia piyasasında Fed etkisiyle sert düşüşler

Emtia piyasası, yoğun satış baskısının görüldüğü bir haftayı geride bıraktı.



ABD'de açıklanan verilerin iş gücü piyasasına dair güçlü duruşun sürdüğüne işaret etmesinin Fed'in sıkı para politikasını uzun bir süre devam ettireceğine ilişkin endişeleri artırması emtia piyasasında satış baskısının devam etmesine neden oldu.



ABD'de tarım dışı istihdam eylülde 336 bin kişi artarak beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Ülkede, JOLTS açık iş sayısı, ağustosta bir önceki aya kıyasla 690 bin artışla 9 milyon 610 bine yükselerek piyasa beklentilerini aştı.



Fed üyelerinin şahin açıklamaları da geçen hafta öne çıktı.



Fed'in şahin yönetim kurulu üyelerinden biri olarak bilinen Michelle Bowman, birden fazla faiz artırımı çağrısını yineledi ve faizlerin bir süre daha kısıtlayıcı düzeyde tutulmasının uygun olacağını belirtti.



Fed'in Denetimden Sorumlu Başkan Yardımcısı Michael Barr da Powell'ın "faiz oranları konusunda dikkatli ilerlenmesi gerektiği" değerlendirmesine katıldığını dile getirdi.



En önemli sorunun bu yıl ek faiz artışına ihtiyaç olup olmaması değil, faiz oranlarının ne kadar süre yeterince kısıtlayıcı bir seviyede tutulması gerektiği olduğunu savunan Barr, bunun biraz zaman alacağını düşündüğünü söyledi.



Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester da "Muhtemelen bu yıl faiz oranlarını bir kez daha artırmamız ve ardından enflasyonu yakalamak için bir süre daha yüksek seviyelerde tutmamız gerekecek." dedi.



DEĞERLİ METALLERDE TAHVİL BASKISI



Geçen hafta 4,88 ile son 16 yılın en yüksek seviyesini test eden ABD 10 yıllık hazine tahvil faizi haftayı 21 baz puan artışla 4,7900 seviyesinden tamamladı.



Analistler, küresel faiz oranlarının uzun süre daha yüksek kalacağı beklentisiyle tahvil getirilerindeki yükselişin değerli metaller üzerinde baskı oluşturduğunu belirtti.



Bu gelişmelerle haftayı altın fiyatları yüzde 0,9, gümüş yüzde 2,7, paladyum yüzde 7,2, platin yüzde 3 değer kaybı ile tamamladı.



Baz metallerde de özellikle Asya'da devam eden ekonomik aktiviteye ilişkin endişelerle sert düşüşler söz konusu oldu.



Japonya'da eylül imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) 48,5, Çin'de de eylül Caixin imalat sanayi PMI 50,6 ve hizmet sektörü PMI 50,2 ile tahminlerin altında kalırken, bölgede ekonomik aktiviteye dair endişeler arttı.



Tezgah üstü piyasada geçen hafta fiyatlar bakırda yüzde 3, kurşunda yüzde 0,7, alüminyumda yüzde 4,8, nikelde yüzde 1,4, çinkoda yüzde 4,2 azalış kaydetti.



BRENT PETROLDE KAYIPLAR YÜZDE 8'İ AŞTI



Enerji tarafında ise geçen hafta karışık bir seyir izlendi.



Haftayı Brent petrol fiyatları yüzde 8,7 düşüşle, New York Ticaret Borsasında işlem gören doğal gaz fiyatları ise yüzde 13,7 yükselişle tamamladı.



Suudi Arabistan ve Rusya'nın temmuz itibarıyla uyguladıkları gönüllü petrol üretimi kesintilerini yıl sonuna kadar sürdüreceklerini yinelemelerine karşın dünya genelinde ekonomik aktivitedeki yavaşlama belirtileri ve ABD'de petrol stoklarının son 2 ayda ilk kez artış göstermesi petrol fiyatlarında sert düşüşe neden oldu.



ABD'de hava sıcaklıklarının düşeceğine ve doğal gaz talebinin artacağına yönelik beklentilerle doğal gaz fiyatları ise arttı.



Tarım emtiasına bakıldığında ise hafta Chicago Ticaret Borsasında işlem gören buğday fiyatları yüzde 4,9, mısır yüzde 3,2, pirinç yüzde 0,8 değer kazanırken, soya fasulyesi fiyatları yüzde 0,7 azaldı.



ABD emtia borsası Intercontinental Exchange'de işlem gören pamukta fiyatlar yüzde 0,7, kahvede yüzde 0,1, şekerde yüzde 1,2 azalış kaydederken, kakaoda yüzde 1 arttı.



Çin kaynaklı endişeler ve Fed üyelerinin şahin açıklamaları pamuk, kahve ve şeker fiyatlarını olumsuz etkiledi.



Dünya buğday üretim tahminlerinin önceki aya göre düşüş göstermesi, fiyatlarda yükselişe neden oldu.



ABD Tarım Bakanlığının (USDA) 2023/24 sezonu buğday üretimine ilişkin tahmini önceki aya göre 6,03 milyon azalarak 787,34 milyon ton seviyesinde gerçekleşti.

