Emtia piyasasında geçen hafta pozitif bir seyir izlendi

Emtia piyasasında geçen hafta enflasyon ve resesyon endişelerine karşın risk algısının biraz yumuşamasıyla pozitif bir seyir izlendi.



Artan resesyon uyarıları ve zayıf ekonomik verilerin, merkez bankalarını "şahin" para politikaları konusunda gevşemeye itebileceği beklentileri oluştu.



Haftanın ilk yarısında Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı'nın (UNCTAD) yayımladığı raporda ve Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva'nın konuşmasında, gelişmiş ülke merkez bankalarının "ultra şahin" tutumlarının küresel ekonomiye zarar verebileceği ve ihtiyatlı olunmasına yönelik telkinler risk algısını sınırlı da olsa yumuşattı.



Söz konusu gelişmelerle emtia piyasasında geçen hafta enflasyon ve resesyon endişelerine karşın risk algısının biraz yumuşamasıyla pozitif bir seyir izlendi.



Altının ons fiyatı, yükseliş eğilimini üst üste ikinci haftaya taşıyarak haftalık bazda yüzde 2,1 artışla 1.695 dolara çıktı. ABD'de ISM imalat endeksinin 50,9 ile Mayıs 2020'den bu yana en düşük seviyeye gerilemesi ile altının yükselişi ivme kazandı.



Gümüş yüzde 5,8, paladyum yüzde 1,3 ve platin yüzde 6 arttı.



Güvenli limanlara talebin artmasıyla gümüş fiyatları artarken, Güney Afrika'da paladyum arzının aksayabileceğine yönelik endişelerle paladyum fiyatları da yükseldi.



BRENT PETROL YÜZDE 15 ARTTI



Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun, günlük petrol üretimini kasım ayından itibaren 2 milyon varil azaltma kararı alması da risk iştahındaki düşüşü destekledi. Kararın ardından ABD Başkanı Joe Biden, gelecek ay stratejik petrol rezervinden 10 milyon varil petrolü daha piyasaya salma talimatı verdi.



Söz konusu gelişmelerle Brent petrol geçen hafta yüzde 15 arttı. Bu durum, Şubat 2022'den bu yana en güçlü haftalık yükselişe işaret etti.



New York Ticaret Borsası'nda işlem gören doğalgaz geçen hafta yüzde 0,3 düştü.



Tezgah üstü piyasada, bakır fiyatlarında yatay bir seyir izlenirken, kurşun yüzde 10,6, alüminyum yüzde 7,5, nikel yüzde 5,3 ve çinko yüzde 1,6 artış kaydetti.



Çin'in emtia sevkiyatlarının 4. çeyrekte artacağına yönelik öngörüler özellikle metal fiyatlarını olumlu etkiledi.



Avrupa'da enerji krizi bölgenin sanayi kapasitesine zarar verirken, Avrupa'da çinko izabe tesislerinin kapatılmasıyla çinko arzına yönelik endişeler artıyor. Çinko ve alüminyum, Londra Metal Borsası'nın Rus firmaları için açıkladığı yeni yaptırımlarla da yükseldi.



TARIM EMTİALARINDA KARIŞIK SEYİR



Geçen hafta tarım emtialarına karışık bir seyir hakim oldu.



New York Ticaret Borsası'nda işlem gören buğday yüzde 4,2 ve pirinç yüzde 2 düşerken, mısır yüzde 0,8 ve soya fasulyesi yüzde 0,1 arttı.



Pamuk yüzde 1,5 ve kahve yüzde 1,9 değer kaybederken, kakao yüzde 1,9 ve şeker yüzde 5,7 yükseliş kaydetti.



Gana Kakao Kurulu'nun kakao alımı için uluslararası bankalarla 1,1 milyar dolarlık anlaşma imzalaması sonrası kakao fiyatlarında yukarı yönlü bir seyir izlendi.

