En büyük bankayı yönetiyor... Altın için tavsiyede bulundu

ABD'nin en büyük bankası olan JPMorgan CEO'su Jamie Dimon, mevcut piyasa koşulları göz önüne alındığında tutmanın "yarı-rasyonel" olduğunu söyledi ve metalin değişken bir ortamda keskin bir şekilde tırmanabileceğini kaydetti.

Dimon, varlık değerlemelerinin çoğu piyasada dalgalı göründüğü konusunda uyardı.

Dimon, keskin bir ralliden sonra bile altın sahibi olmanın "bir mantığı" olduğunu söyledi, ancak ucuz veya pahalı olduğunu söylemekten kaçındı. "Ben altın alıcısı değilim; ona sahip olmanın maliyeti yüzde 4. Ancak bunun gibi ortamlarda kolayca 5 bin veya 10 bin dolara çıkabilir. Bu, hayatımda portföyünüzde biraz bulundurmanın yarı-rasyonel olduğu birkaç zamandan biri." dedi.

Dimon, varlık fiyatlarının genel olarak yüksek göründüğünü de sözlerine ekledi ve değerlemelerin "şu anda neredeyse her şeyde oldukça yüksek" olduğu uyarısında bulundu.

