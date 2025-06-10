En çok kazandıran yatırım araçları belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs ayı finansal yatırım araçları reel getiri oranlarını açıkladı.



Aylık en yüksek reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 0,86, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise yüzde 1,80 oranlarıyla mevduat faizi (brüt)'te gerçekleşti.



Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından külçe altın yüzde 0,80 ve Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) yüzde 0,62 oranlarında yatırımcısına reel getiri sağlarken; Euro yüzde 0,37, Amerikan Doları yüzde 0,70 ve BIST 100 endeksi yüzde 2,44 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.



TÜFE ile indirgendiğinde ise; külçe altın yüzde 1,74, DİBS yüzde 1,57, Euro yüzde 0,56 ve Amerikan Doları yüzde 0,23 oranlarında yatırımcısına reel getiri sağlarken; BIST 100 endeksi yüzde 1,53 oranında yatırımcısına kaybettirdi.



EN ÇOK KAZANDIRAN ALTIN



Külçe altın, üç aylık değerlendirmede; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 12,83, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 13,00 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu. Aynı dönemde BIST 100 endeksi, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 10,68, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 10,55 oranlarında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.