En değerli pasaportlar belli oldu

Dünyanın en değerli pasaportları belli oldu. En fazla ülkeye vizesiz seyahat imkanı sunan ülkeler Singapur, Fransa, Almanya, İspanya İtalya ve Japonya oldu. Türkiye ise 118 ülkeye vizesiz erişimle 54. sırada yer aldı.



2006 yılında ortalama vizesiz seyahat sayısı 58 ülke iken; bugün bu sayı 111'e kadar yükseldi.



Henley & Partners Pasaport Endeksi verilerine göre pasaportu en güçlü ülkeler sıralaması yenilendi.



194 ülkeye vizesiz erişimle 5 yıldır listenin ilk sırasında yer alan Singapur ve Japonya'ya, bu kez Fransa, Almanya, İtalya ve İspanya da eklendi.



Finlandiya, İsveç ve Güney Kore listede ikinci sırada yer alırken, ABD altınca sıra ile şimdiye kadarki en kötü derecelerinden birini elde etti.



ABD pasaportuna sahip turistler 189 ülkeye vizesiz girebiliyor.



İlk 30 pasaportun 23'ü Avrupa ve Birleşik Krallık, üçü Asya, ikisi ise Kuzey Amerika ve Okyanusya'dan...



Türkiye ise 118 ülkeye vizesiz erişimle listenin 54. sırasında yer aldı.



Türkiye'nin bir üst basamağında 119 ülkeye erişimle Rusya bulunurken; 52. sırada 121 ülke ile Gürcistan, 51. sırada 122 ülkeyle Moldova yer aldı.

