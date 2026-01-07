En düşük emekli aylığı için kritik toplantı

Milyonlarca kişi ilgilendiren en düşük emekli maaşına ilişkin yeni bir gelişme yaşandı.

En düşük emekli maaşına ilişkin bugün toplantı yapılacak.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığındaki toplantıya Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek katılacak.

Yeni yılda SSK ve Bağ-Kur emeklileri 12,19 zam alacak. Ancak bu artış kök maaşlara yansıtıldığı için emekli aylığına artış yansımayanlar var.

Düzenleme kök maaşı en düşük emekli aylığının altında kalanlar için yapılacak.

MECLİS'E GELECEK

En düşük emekli aylığında yapılacak artış için yasal düzenleme gerekiyor. Artış oranının belirlenmesinde etki analizleri ve bütçe karşılığı da incelenecek.

Ardından işverene ücret desteğinin de olduğu torba kanun teklifi hazırlanarak Meclis Başkanlığı'na sunulacak. Teklifin 14-15 maddeden oluşması bekleniyor.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR?

En düşük emekli maaşı 16 bin 881 lira olarak uygulanıyor.

Daha önceki yıllarda da en düşük emekli maaşına yapılan zam SGK ve Bağ-Kurluların maaşlarına yapılan zam kadar olmuştu.