En düşük emekli aylığı için kritik toplantı
07.01.2026 16:15
Son Güncelleme: 07.01.2026 16:53
NTV - Haber Merkezi
En düşük emekli aylığı için bugün Beştepe'de toplantı yapılacak. Artış için son kararın verileceği toplantının ardından düzenleme Meclis'in gündemine taşınacak.
Milyonlarca kişi ilgilendiren en düşük emekli maaşına ilişkin yeni bir gelişme yaşandı.
En düşük emekli maaşına ilişkin bugün toplantı yapılacak.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığındaki toplantıya Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek katılacak.
Yeni yılda SSK ve Bağ-Kur emeklileri 12,19 zam alacak. Ancak bu artış kök maaşlara yansıtıldığı için emekli aylığına artış yansımayanlar var.
Düzenleme kök maaşı en düşük emekli aylığının altında kalanlar için yapılacak.
MECLİS'E GELECEK
En düşük emekli aylığında yapılacak artış için yasal düzenleme gerekiyor. Artış oranının belirlenmesinde etki analizleri ve bütçe karşılığı da incelenecek.
Ardından işverene ücret desteğinin de olduğu torba kanun teklifi hazırlanarak Meclis Başkanlığı'na sunulacak. Teklifin 14-15 maddeden oluşması bekleniyor.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR?
En düşük emekli maaşı 16 bin 881 lira olarak uygulanıyor.
Daha önceki yıllarda da en düşük emekli maaşına yapılan zam SGK ve Bağ-Kurluların maaşlarına yapılan zam kadar olmuştu.