En düşük emekli maaşı 12 bin 500 lira oldu: Fark ödemesi ne zaman yapılacak?

10 bin lira olan en düşük emekli maaşı yeni düzenlemeyle birlikte 12 bin 500 lira olarak uygulanacak. Düzenleme 1 Temmuz’dan itibaren geçerli.

Temmuz ayında aylıklarını alan emeklilere 2 bin 500 liralık fark yatırılacak.

Sosyal Güvenlik Kurumu, fark ödemelerinin 7 Ağustos tarihinde hesaplara yatırılacağını açıkladı.

YENİ VERGİ PAKETİ YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

Yeni vergi paketinin yürürlüğe girmesiyle birlikte usülsüz yapanlara ise; artırımlı cezalar uygulanacak. Gelir beyanı ile hasılatı arasında yüzde 20 fark olan mükellefler izaha davet edilecek.



Yeni düzenlemeyle işverenlere emekli çalışan için ödenen 5 puanlık destek primi de kaldırıldı. Kamu özel işbirliği şirketlerinden alınacak vergi yüzde 30'a çıkarıldı.