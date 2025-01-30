En düşük emekli maaşı 14 bin 469 lira olacak: "2025 Ocak aylıklarının fark ödemelerinin yapılması öngörülmekte"

TBMM Genel Kurulu'nda, ekonomiye ilişkin düzenlemeleri de içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin birinci bölümünün tümü üzerinde görüşmeler tamamlandı.



TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş, Genel Kurulda, teklifin tümü üzerindeki görüşmelerin ardından milletvekillerinin sorularını yanıtladı.



Milletvekillerinin, "İşsizlik Sigortası Fonu'nun işçiler için değil işverenler için kullanıldığına" yönelik eleştirilerde bulunduğunu aktaran Muş, teklifte özellikle çalışanları desteklemek için bir maddenin yer aldığına işaret etti.



FARK ÖDEMELERİ YAPILACAK



En düşük emekli aylığının 14 bin 469 liraya yükseltilmesine ilişkin de Muş, düzenlemenin 2025 yılı Ocak ödeme döneminden itibaren geçerli olacağını belirterek, "Teklifin Meclis'te kabul edilmesi ve yürürlüğe girmesi halinde herhangi bir hak kaybının söz konusu olmaması ve 2025 Ocak aylıklarının fark ödemelerinin yapılması öngörülmekte." dedi.



ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ



2024 yılı asgari ücret desteğine ilişkin de Muş, "2024 yılının 11 ayında asgari ücret desteğinden aylık ortalama 1 milyon 463 bin 933 iş yeri yararlanmış, toplam 45 milyar 760 milyon lira destek sağlanmıştır. Bu uygulamanın hayata geçirildiği 2016 yılından günümüze kadar ise toplam 131 milyar 190 milyon lira destek sağlanmıştır. Yapılan düzenlemenin maliyetinin aylık 5 milyar 260 milyon lira, yıllık ise 63 milyar 130 milyon lira olması öngörülmekte." diye konuştu