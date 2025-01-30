En düşük emekli maaşı 14 bin 469 lira oluyor: TBMM Genel Kurul'da kabul edildi

Son dakika haberi! En düşük emekli aylığını 14 bin 469 liraya yükselmesini öngören yasa teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi.

Teklife göre, en düşük emekli aylığı, Ocak 2025 ödeme döneminden geçerli olmak üzere 12 bin 500 liradan 14 bin 469 liraya yükseltilecek.



Teklifle ayrıca, işverene sağlanan asgari ücret desteği de bin liraya yükselecek.

