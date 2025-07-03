En düşük emekli maaşı 16 bin 881 liraya çıkıyor
En düşük emekli aylığına yönelik düzenleme yapılacak. Böylece maaş 16 bin 881 liraya yükselecek.
AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, 4 milyondan fazla emekliyi ilgilendiren en düşük emekli maaşını açıkladı.
Güler, en düşük emekli maaşına yüzde 16.67 oranında zam yapılacağını ve 16 bin 881 liraya çıkacağını söyledi.
Yapılacak düzenlemeyle birlikte en düşük emekli maaşları Temmuz ayından itibaren emeklilerin hesaplarına geçecek.
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