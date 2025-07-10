En düşük emekli maaşı 16 bin 881 liraya çıkıyor: Teklif TBMM'de kabul edildi

4 milyondan fazla emekliyi ilgilendiren en düşük emekli maaşının yükseltilmesini içeren teklif Meclis'te kabul edildi.

En düşük emekli maaşına yüzde 16.67 oranında zam yapılacak ve 14 bin 369 TL'den 16 bin 881 liraya çıktı.

Yapılacak düzenlemeyle birlikte en düşük emekli maaşları Temmuz ayından itibaren emeklilerin hesaplarına geçecek.



TSK'DA YAŞ HADDİ DEĞİŞİYOR



22 maddeden oluşan Çalışma Hayatında Değişiklikler İçeren Kanun Teklifi'nde birçok düzenleme yer alıyor.

Yasa ile Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu'nda da önemli düzenlemeleri içeriyor. Buna göre, kuvvet komutanlığına atanan orgeneral ve oramirallerin yaş haddi 67'ye yükseltilecek. Bu süre Cumhurbaşkanı kararıyla birer yıl sürelerle 72 yaşına kadar uzatılabilecek.



Yüksek Askeri Şura Kararı ile hizmet süresi uzatılabilecek general ve amirallerin sayısı 36'dan 60'a, zorunlu hallerde ise 75'e çıkarılabilecek.



Teklif ile birlikte, Doğa Koruma ve Milli Parklar döner sermaye işletmeleri, Doğa Koruma ve Milli Parklar Döner Sermayeli İşletmeleri olarak faaliyetlerine devam edecek.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı döner sermaye şirketleri kurabilecek. Bu madde kapsamına giren şirketlere toplam 100 milyon TL sermaye tahsis edilecek.

Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde yer alan gençlik merkezi, genç ofis, yurt, kamp, spor tesisi, sporcu eğitim merkezi, Türkiye olimpik hazırlık merkezleri ve diğer birimlerde görev yapan memur ve sözleşmeli personelin çalışma saatleri Bakanlık tarafından belirlenecek.

Ayrıca Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından turizm işletmesi belgesi verilen konaklama tesislerinde çalışan işçiler hak kazandığı hafta tatili işçinin yazılı talebi veya hak kazandığı günü takip eden dört gün içinde kullanabilecek.