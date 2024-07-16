Vergi düzenlemesinin ayrıntıları belli oldu

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, vergi paketi ve emekli maaş zammına ilişkin açıklamalarda bulunuyor...



Güler'in açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Vergi düzenlemesi 53 maddeden oluşuyor.



Kanun teklifinin dışında bambaşka konular çalışıyormuş gibi farklı dezenflasyon amaçlı bilgilerin olduğunu ifade etmek isterim.



Çalışmadığımız birçok konu sanki varmış gibi paylaşıldı.

Teklifimiz ile vergi adaletinin güçlendirilmesi ve kayıtdışılıkla mücadele, vergi uyumunun artırılması veya uygulanma şeklinin değiştirilmesi, devreden KDV'nin azaltılması, ithalatın azaltılmasına katkı sağlanması, tahsilat etkinliğinin artırılması amacıyla vergi ve bazı kanunlarda düzenleme yapıyoruz.



Çok uluslu şirketlerde küresel asgari vergisi, yerel asgari kurumlar vergisine düzenleme getiriyoruz.

Vergi güvenliğini sağlamak amacıyla gelir ve kurumlar vergisi kesintisi yapılmasına imkan sağlıyoruz.

Başkasına ait POS cihazı IBAN'ına kullanıma cezaları artırıyoruz.



Vergi affını uzlaşma kapsamı dışına çıkartıyoruz.

Emeklililk sisteminde daha dengeli, daha adil bir uygulamayı hayata geçirmemiz gerekiyor.



Bütçe disiplinini bozmadan sistem inşa etmemiz lazım. Bu konuda çalışmalarımız devam ediyor.



Vergi adaletinin sağlanması konusunda Hazine ve Maliye Bakanlığımızın çalışmaları devam ediyor. Yeni düzenlemeler paketler halinde gelmeye devam edecek. Bu bir başlangıç.

VERGİ DÜZENLEMESİNİN AYRINTILARI

Küresel şirketlerin asgari kurumlar vergisi yüzde 15'e tamamlanacak.

Yurt içi şirketlerin kurumlar vergisi yüzde 10 olarak belirlendi.

İşverenlere emekli çalışan için ödenen 5 puanlık destek primi kaldırıldı.



Kamu özel iş birliği şirketlerinden alınacak vergi yüzde 30'a çıkarıldı.

Yurt dışına çıkış harcı 500 TL'ye çıkartıldı, her yıl yeniden değerleme oranında artacak.



Gelir beyanı ile hasılatı arasında yüzde 20 fark olan mükellefler izaha davet edilecek.



Kayıt dışı ile mücadele kapsamında kesilecek cezalar artırılacak.



Başkasına ait POS cihazını kullananlara ceza artırılacak.



Yat limanlarında verilen hizmetlerde vergi istisnası kaldırılacak.